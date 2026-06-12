Crece la desaprobación de Milei en mayo: llega al 61% y Bullrich se consolida como la figura mejor valorada de LLA
Una encuesta de la Universidad de San Andrés revela que la imagen negativa del Presidente sube un punto respecto de abril, con la falta de empleo y la corrupción como principales preocupaciones de la ciudadanía.
La desaprobación del gobierno del presidente Javier Milei alcanzó el 61% en mayo, un punto más que en la medición anterior, según la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés. La aprobación, en tanto, cayó al 35%.
En perspectiva comparada, la actual gestión continúa por debajo del gobierno de Mauricio Macri -que cosechaba un 45% de aprobación en el mismo período- pero supera al de Alberto Fernández, que registraba apenas el 21%.
Patricia Bullrich lidera el ranking de imagen positiva entre las figuras del oficialismo con el 38%, seguida por el propio Milei con el 33%, dos puntos menos que en la medición precedente. En el otro extremo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni profundiza su caída: acumula una imagen negativa del 72% y el peor diferencial del panel, con -58 puntos.
La oposición y el escenario electoral
En la oposición, Cristina Kirchner encabeza el ranking con el 32%, seguida de cerca por el gobernador bonaerense Axel Kicillof (31%) y la referente de la izquierda Myriam Bregman (30%).
En el plano electoral, si los comicios presidenciales fueran hoy, el peronismo recibiría el 25% de los votos frente al 24% de La Libertad Avanza. El PRO y el FIT empatan en el 5%, mientras que el 21% no sabe a quién votaría y el 6% prefiere no responder.
Preocupaciones y percepción del país
La falta de trabajo encabeza las preocupaciones ciudadanas con el 40%, seguida por la corrupción (34%) y los bajos salarios (33%). La inflación, que supo ser el problema dominante, retrocede al 19%.
La satisfacción con la marcha del país sube levemente un punto y se ubica en el 30%, dos puntos por encima del mismo momento del gobierno de Macri (28%) y veinte puntos sobre el registro de la gestión de Alberto Fernández (10%).
En cuanto a los poderes del Estado, el Ejecutivo obtiene apenas el 25% de satisfacción; el Senado, el 18%; el Poder Judicial, el 19%; y la Cámara de Diputados, el 15%. El informe destaca una consolidación de la insatisfacción generalizada con todas las ramas del Estado.
Entre quienes aprueban a Milei, las emociones predominantes son esperanza, incertidumbre y confianza. Entre quienes lo rechazan, aparecen vergüenza, rechazo, asco y decepción.
El 58% de los encuestados considera que la situación del país empeoró, mientras que solo el 19% cree que mejoró. De cara al futuro, el 43% estima que la economía seguirá deteriorándose y solo el 28% prevé una mejora.
El relevamiento fue realizado por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública sobre una muestra de 1.000 personas en todo el país entre el 3 y el 5 de junio.