Crece la desaprobación de Milei en mayo: llega al 61% y Bullrich se consolida como la figura mejor valorada de LLA

La desaprobación del gobierno del presidente Javier Milei alcanzó el 61% en mayo, un punto más que en la medición anterior, según la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés. La aprobación, en tanto, cayó al 35%.

En perspectiva comparada, la actual gestión continúa por debajo del gobierno de Mauricio Macri -que cosechaba un 45% de aprobación en el mismo período- pero supera al de Alberto Fernández, que registraba apenas el 21%.

Patricia Bullrich lidera el ranking de imagen positiva entre las figuras del oficialismo con el 38%, seguida por el propio Milei con el 33%, dos puntos menos que en la medición precedente. En el otro extremo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni profundiza su caída: acumula una imagen negativa del 72% y el peor diferencial del panel, con -58 puntos.

La oposición y el escenario electoral

En la oposición, Cristina Kirchner encabeza el ranking con el 32%, seguida de cerca por el gobernador bonaerense Axel Kicillof (31%) y la referente de la izquierda Myriam Bregman (30%).

En el plano electoral, si los comicios presidenciales fueran hoy, el peronismo recibiría el 25% de los votos frente al 24% de La Libertad Avanza. El PRO y el FIT empatan en el 5%, mientras que el 21% no sabe a quién votaría y el 6% prefiere no responder.

Preocupaciones y percepción del país

La falta de trabajo encabeza las preocupaciones ciudadanas con el 40%, seguida por la corrupción (34%) y los bajos salarios (33%). La inflación, que supo ser el problema dominante, retrocede al 19%.

La satisfacción con la marcha del país sube levemente un punto y se ubica en el 30%, dos puntos por encima del mismo momento del gobierno de Macri (28%) y veinte puntos sobre el registro de la gestión de Alberto Fernández (10%).

En cuanto a los poderes del Estado, el Ejecutivo obtiene apenas el 25% de satisfacción; el Senado, el 18%; el Poder Judicial, el 19%; y la Cámara de Diputados, el 15%. El informe destaca una consolidación de la insatisfacción generalizada con todas las ramas del Estado.

Entre quienes aprueban a Milei, las emociones predominantes son esperanza, incertidumbre y confianza. Entre quienes lo rechazan, aparecen vergüenza, rechazo, asco y decepción.

El 58% de los encuestados considera que la situación del país empeoró, mientras que solo el 19% cree que mejoró. De cara al futuro, el 43% estima que la economía seguirá deteriorándose y solo el 28% prevé una mejora.

El relevamiento fue realizado por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública sobre una muestra de 1.000 personas en todo el país entre el 3 y el 5 de junio.