"Hay que elegir qué dejar de pagar para sobrevivir": Mayra Mendoza expuso el drama social

La diputada provincial Mayra Mendoza brindó este miércoles una entrevista en Crónica TV en la que lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei, al que acusó de profundizar el ajuste sobre la población y de generar una situación social "anormal" en el país.

En ese marco, Mendoza aseguró que "no se le puede pedir más esfuerzo a nuestra población", al describir el día a día de las familias argentinas que, según afirmó, deben decidir constantemente "qué dejar de pagar para poder sobrevivir". Además, cuestionó con dureza al Presidente al señalar que "vive en Narnia" y lo acusó de "entregar y regalar la Argentina".

La dirigente también hizo foco en el impacto del ajuste en la vida cotidiana. Sostuvo que cada vez más personas necesitan un segundo empleo para llegar a fin de mes, lo que repercute en la vida familiar. "Son más horas de trabajo para no poder acceder a lo básico", expresó, al tiempo que advirtió que este escenario implica "postergar la propia vida".

En otro tramo de la entrevista, Mendoza calificó la situación institucional como "completamente alterada" y denunció la falta de división de poderes. En ese sentido, defendió a Cristina Fernández de Kirchner, a quien consideró "inocente" y afirmó que está "detenida injustamente", lo que, según dijo, refleja una profunda desigualdad ante la ley.

Las críticas también alcanzaron al vocero presidencial Manuel Adorni, a quien acusó de actuar con "cinismo" y de montar "un circo en el Congreso". Asimismo, cuestionó el contraste entre la situación social y eventos de la dirigencia oficialista, como cenas de alto nivel mientras "la gente la está pasando mal en la calle".

Mendoza también denunció presuntos hechos de corrupción dentro del gobierno nacional y reclamó explicaciones sobre distintos episodios, entre ellos el vinculado a la criptomoneda Libra y situaciones que involucran a funcionarios cercanos al Presidente, incluida Karina Milei.

Por último, la diputada apuntó contra el símbolo de la "motosierra" impulsado por Milei durante la campaña, al considerar que lejos de mejorar la situación, "está lastimando a la gente". En ese sentido, advirtió sobre recortes en áreas sensibles como salud, medicamentos para jubilados y tratamientos oncológicos, que calificó como "realmente crueles".

En su cierre, llamó a la dirigencia política y a la sociedad a reflexionar y "no naturalizar" el contexto actual, al insistir en que "no es normal vivir así" y que el país tiene potencial para recuperarse si se construye un camino con "coherencia y normalidad".