Escalofriante hallazgo en Quilmes: descubren una fábrica ilegal de embutidos y faena clandestina

Una faena clandestina y un centro ilegal de elaboración de embutidos que funcionaba en la localidad de Bernal fue desbaratado en las últimas horas por parte del municipio de Quilmes y del procedimiento participaron además agentes de Bromatología, Zoonosis, GIRSU, Higiene Urbana y fuerzas de seguridad.

Durante la inspección, los equipos municipales hallaron una gran cantidad de carne almacenada en condiciones irregulares, cueros, tripas en avanzado estado de descomposición, sales utilizadas para la producción de chacinados, maquinaria específica para la elaboración de embutidos y diversos elementos vinculados a la actividad clandestina.

Debido al volumen de productos y residuos encontrados, las tareas de decomiso y saneamiento se extendieron durante más de dos jornadas. Según se informó, fueron retirados varios camiones cargados con alimentos y materiales que representaban un potencial riesgo para la salud pública.

La subsecretaria de Zoonosis y Protección Animal de Quilmes, Pamela Dreher, destacó el trabajo articulado entre las distintas áreas municipales y reveló que durante el operativo también fueron rescatados varios animales que permanecían en el predio.

"Cargamos tres gansos, un gallo y una oveja que quedaban vivos", expresó la funcionaria a través de sus redes sociales. Además, manifestó el fuerte impacto que le generaron las condiciones observadas en el lugar y la gran cantidad de carne encontrada. Dreher también expresó su preocupación ante la posibilidad de que algunos animales robados hayan sido faenados en el establecimiento ilegal.

Los animales rescatados fueron trasladados a un espacio seguro para recibir atención y permanecer bajo resguardo mientras avanza la investigación.

Desde el Municipio remarcaron la importancia de las denuncias vecinales para detectar este tipo de actividades clandestinas, que no solo incumplen las normas sanitarias y de bienestar animal, sino que además ponen en riesgo la salud de los consumidores.

La investigación continúa con el objetivo de determinar las responsabilidades de los involucrados y establecer el alcance de las actividades que se desarrollaban en el predio allanado.