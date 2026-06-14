Quilmes fortalece a los clubes de barrio: entregaron materiales y equipamiento a cinco instituciones

La intendenta de Quilmes, Eva Mieri, encabezó este viernes la entrega de insumos deportivos y materiales destinados a cinco clubes de barrio del distrito, en el marco del programa "Clubes en Forma", una iniciativa impulsada junto a la Fundación Banco Provincia para fortalecer la infraestructura y el trabajo comunitario de las instituciones deportivas locales.

El acto se desarrolló en el Microestadio Néstor Kirchner y contó con la participación del secretario de Deportes, Nicolás Mellino; la directora general de Entidades de Bien Público, Sharon Lombardía; representantes de los clubes beneficiados y funcionarios municipales.

Durante la jornada, Mieri destacó el rol social que cumplen estas entidades en los barrios y reafirmó el compromiso del Municipio con su fortalecimiento.

"No hacemos más que pensar cómo seguir fortaleciendo a nuestros clubes de barrio porque entendemos que, en este contexto tan adverso, son mucho más que un espacio para practicar deporte. Son lugares de encuentro, contención y comunidad donde muchas familias encuentran acompañamiento y construyen vínculos", expresó.

La jefa comunal explicó que la entrega incluyó materiales aportados por la Fundación Banco Provincia para reacondicionar canchas y playones deportivos con los colores celeste y blanco, en el marco del Mundial 2026, además de kits deportivos entregados por el Municipio.

"Estamos haciendo entrega de camisetas de entrenamiento, pelotas, conos y otros elementos para que los clubes sigan creciendo y brindando oportunidades a nuestros chicos y chicas", señaló.

Por su parte, el secretario de Deportes, Nicolás Mellino, remarcó que la asistencia a las instituciones deportivas constituye una política prioritaria para la gestión local.

"Cada entrega de materiales requiere mucho esfuerzo de gestión y administración. Hoy son cinco clubes, pero seguiremos acompañando a muchas más instituciones porque entendemos que los clubes son fundamentales, especialmente en momentos difíciles. Hoy más que nunca los chicos tienen que estar en los clubes", afirmó.

El programa "Clubes en Forma" busca poner en valor los espacios deportivos de los clubes barriales mediante la entrega de pinturas, materiales y jornadas de voluntariado comunitario. La iniciativa promueve la participación de socios, familias y vecinos en la recuperación de canchas y playones donde cientos de niños y jóvenes desarrollan actividades deportivas.

Las instituciones beneficiadas en esta oportunidad fueron la Asociación Civil Polideportivo Vecinal San Francisco Solano, Club Salamanca de Ezpeleta, la Sociedad de Fomento Independencia de Quilmes Oeste, el Club Social y Deportivo Villa Vercelli de Bernal Oeste y la Sociedad de Fomento 9 de Julio, también de Bernal Oeste.

Además de los materiales para reacondicionar los espacios deportivos, cada entidad recibió un bolsón con seis pelotas, conos, inflador y vestimenta de entrenamiento para las categorías formativas.

Milena Mansilla, profesora de la Sociedad de Fomento 9 de Julio, destacó la importancia del acompañamiento municipal. "Esta entrega nos demuestra que el Municipio está presente y tiene en cuenta a los clubes de barrio. Tenemos muchos chicos con necesidades y esto es un incentivo para que sigan viniendo al club y no estén en la calle", señaló.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de una política integral de apoyo a los clubes barriales, entendidos como espacios clave para la inclusión, la formación deportiva y la construcción de comunidad.