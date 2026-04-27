Encuesta: la imagen de Milei se alinea cada vez más con la de Adorni

La decisión del presidente Javier Milei de apoyar fuertemente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pese a los escándalos que lo tienen como protagonista comienza a reflejarse en las encuestas que muestran la fuerte convergencia que existe entre la imagen del líder de La Libertad Avanza (LLA) y el ex vocero presidencial. Es que el 85% de la gente los evalúa en el mismo sentido.

Así lo reveló un sondeo realizado por la consultora Casa Tres. Se llevó a cabo entre el 26 de marzo y el 5 de abril y participaron 2.184 personas.

El relevamiento arrojó que el 85% de los encuestados tiene la misma percepción sobre Milei y Adorni, ya sea negativa (54%) o positiva (31%).

Solo hay un 13% que tiene buena imagen del Presidente y mala del ex vocero, mientras que el 2% restante tiene valoración positiva del jefe de Gabinete y negativa de Milei.

Crónica dialogó con Mora Jozami, analista de Casa Tres, quien analizó los resultados del estudio y aclaró que antes de que surgieran las polémicas en torno al jefe de Gabinete y la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, "Adorni y Milei no tenían los mismos niveles de imagen".

Crece la imagen negativa de Milei

Otro dato relevante del informe es que volvió a subir la imagen negativa del Presidente y alcanzó el 56%, mientras que la positiva se ubicó en el 44%. Consultado por esta tendencia, Jozami la atribuyó a la delicada situación económica que atraviesa la mayoría de la población por sobre el malestar por el caso Adorni.

"En los últimos meses se deterioró la imagen de Milei porque la gente siente que la economía no arranca en su vida cotidiana. No creo que tenga que ver con Adorni", evaluó.