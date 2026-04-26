Según una encuesta, hoy Sergio Massa le ganaría el ballotage a Javier Milei

Una nueva encuesta volvió a arrojar datos negativos para la gestión de La Libertad Avanza (LLA) ya que si se repitiera un ballotage entre Javier Milei y Sergio Massa, el dirigente peronista le ganaría por más de 10 puntos al referente libertario.

El sondeo fue realizado por las consultoras Alaska y Trespuntozero durante abril. También reveló que casi el 64% de los encuestados atribuye la crisis económica a la gestión de LLA que encabeza Milei.

"Si este domingo se realizará nuevamente el ballotage entre Javier Milei y Sergio Massa ¿a qué candidato votaría?", fue la pregunta realizada por los encuestadores y el resultado fue contundente: el 55,9% optó por el ex ministro de Economía y el 44,1% eligió al actual presidente.

El dato no solo refleja que se mantiene la tendencia que empezó a observarse en febrero de este año, sino que la brecha cada vez es mayor. En el segundo mes de 2026, Massa había sido el más elegido con el 50,4% frente al 49,6% de Milei, mientras que en marzo, la ventaja se había ampliado a más de cuatro puntos: 52,1% a 47,9%.

Casi el 64% de la gente culpa al Gobierno de la crisis económica

Otro dato preocupante para el gobierno libertario que dejó la encuesta de Alaska y Trespuntozero, es que la amplia mayoría de la población responsabiliza a la administración libertaria de la crisis.

"¿Cuál de los siguientes es el principal responsable de la situación económica actual?", fue la consulta y la respuesta más elegida fue "las políticas del Gobierno nacional de Javier Milei" con el 63,6%.

Muy por detrás quedaron "las políticas del gobierno de Cristina Kirchner" con el 14,9% y "las políticas del gobierno de Alberto Fernández" con el 14%.