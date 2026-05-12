El Gobierno intentará poner a Sebastián Pareja al frente de la bicameral de inteligencia

La Libertad Avanza (LLA) intentará este martes reunir los ocho votos que necesita para designar al diputado nacional Sebastián Pareja como presidente de la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia.

La comisión, cuya conformación está prevista para las 17.30 en la Cámara baja, será integrada por cinco libertarios: los diputados Pareja, Gabriel Bornoroni y Cesar Treffinger, y los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche.

Además, la compondrán tres legisladores de Unión por la Patria -los diputados , y -; dos del PRO -el diputado y el senador -; el senador radical ; y las senadoras y . Además, la compondrán tres legisladores de Unión por la Patria -los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez-; dos del PRO -el diputado Cristian Ritondo y el senador Martín Goerling-; el senador radical Maximiliano Abad; y las senadoras María Carolina Moisés y Edith Terenzi.

El sillón de la presidencia de ese cuerpo, que se ocupa de fiscalizar las actividades y el destino de los fondos reservados de la SIDE, es objeto de una dura disputa desde hace meses entre el PRO y LLA.

El problema es que, según consignó la agencia Noticias Argentinas (NA), el oficialismo, con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a la cabeza, le había prometido ese cargo a Ritondo, pero al poco tiempo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tiene ascendencia sobre el legislador riojano, exigió reservar ese lugar para Pareja, quien es alguien de su propio "riñón" político.

Llegar a la víspera de la conformación de una bicameral sin un acuerdo cerrado al 100% es un riesgo que ya le jugó una mala pasada a los libertarios en el 2024, cuando la oposición aprovechó las desinteligencias del oficialismo para ungir al entonces senador Martín Lousteau como presidente, a partir de un acuerdo sorpresivo entre peronistas y radicales.

Sebastián Pareja fue el encargado del armado de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Otras bicamerales que se conformarán este martes

Además de la de Inteligencia, este martes se conformarán las bicamerales de Trámite Legislativo -que trata la validez de los decretos de necesidad y urgencia-, la de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y la de Fiscalización de los Órganos de Seguridad Interior.

Será a las 14.30, 15.30 y 16.30, respectivamente, en reuniones consecutivas que se concretarán en el Salón Illia del Senado.

Al igual que lo sucedido en 2024 con la bicameral de Inteligencia, cuando la oposición impuso como presidente a Lousteau y marginó a Enrique Martín Goerling del PRO, el año pasado el oficialismo quiso avanzar con el nombramiento de Nadia Márquez al frente de la comisión de Defensor del Niño, pero un acuerdo entre peronistas y radicales derivó en la designación de la diputada jujeña Natalia Sarapura en ese lugar.