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Lunes, 11 de mayo de 2026

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CRÍTICAS

Pagano denunció a Karina Milei por el contrato de su asistente personal: "Le paga con la nuestra"

La diputada nacional advirtió que Andrea Juárez "ingresó en un año dos veces" a Casa Rosada y admitió que asiste a la secretaria General de la Presidencia en "cosas personales".

La diputada nacional por el bloque Coherencia Marcela Pagano volvió a denunciar a un integrante del Gobierno nacional, en este caso a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Es por el contrato que su "mejor amiga" y asistente personal Andrea Juárez tiene con el Estado.

"Hoy denuncié penalmente a Karina Milei para que explique ante la Justicia por qué le paga con un contrato del Estado a su asistente personal y mejor amiga Andrea Juárez. A diferencia del resto de los empleados de la Secretaría, Juárez apenas ingresó en un año dos veces a la Casa Rosada", advirtió la ex integrante de La Libertad Avanza (LLA) en un mensaje publicado este lunes en su cuenta en X.

La legisladora nacional subrayó que "la propia contratada Juárez reconoció públicamente que asistía a Karina en ‘cosas personales' en un reportaje". "Esto es un delito porque le paga con la ‘nuestra' y debe tener un rol asignado que explique su contratación para servicio al Estado", advirtió Pagano.

Luego cuestionó la "doble vara moral" de los hermanos Milei al recordar que fue el Presidente "quien calificó como ‘chorra' a la esposa del presidente de España (Pedro Sánchez) por hacer exactamente lo mismo".

Hoy denuncié penalmente a @KarinaMileiOk para que explique ante la justicia por qué le paga con un contrato del Estado a su asistente personal y mejor amiga Andrea Juárez. A diferencia del resto de los empleados de la Secretaría, Juárez apenas ingresó en un año dos veces a la...&mdash; Marcela Pagano (@Marcelampagano) May 11, 2026 La legisladora nacional subrayó que "la propia contratada Juárez reconoció públicamente que asistía a Karina en ‘cosas personales' en un reportaje". "Esto es un delito porque le paga con la ‘nuestra' y debe tener un rol asignado que explique su contratación para servicio al Estado", advirtió Pagano.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Luego cuestionó la "doble vara moral" de los hermanos Milei al recordar que fue el Presidente "quien calificó como ‘chorra' a la esposa del presidente de España (Pedro Sánchez) por hacer exactamente lo mismo".Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza, volvió a denunciar a un funcionario del Gobierno.
Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza, volvió a denunciar a un funcionario del Gobierno.

"Si cada empleado público tiene que cumplir un horario y fichar día a día, por qué razón hay privilegios para ‘las amigas' del poder?", criticó Pagano.

Y sentenció: "¿Qué cosas personales de Karina estamos pagando los contribuyentes? Además, Juárez es apoderada de LLA. El poder no es un privilegio. Es una responsabilidad".

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