El significativo viaje del Santiago Caputo a Estados Unidos: cuáles fueron sus actividades

El asesor presidencial Santiago Caputo, uno de los hombres más influyentes del gobierno de Javier Milei, viajó a Estados Unidos y se entrevistó con funcionarios del equipo de Donald Trump.

El paso por Washington de Caputo, uno de los integrantes del "triángulo de hierro" gubernamental que completan los hermanos Milei (aunque el metal parece haberse oxidado bastante en los últimos meses por las internas del poder oficial), pasó por debajo del radar de los especialistas y trascendió algunos días después de su partida de Buenos Aires.

Santiago Caputo, con Javier y Karina Milei. Su relación con esta última se enfrió notoriamente en los últimos meses

El asesor fue invitado por miembros del Departamento de Estado para dialogar sobre la relación entre ambos países y profundizar el conocimiento sobre la marcha de la gestión de gobierno de Javier Milei, tanto en cuestiones políticas como económicas.

Como pantalla de distracción, Caputo (una suerte de ministro sin cartera en el esquema de poder con que se maneja Milei) aprovechó que los focos de la prensa estadounidense estaban puestos en el viaje del presidente Donald Trump a China, donde se entrevistó con el líder Xi Jinping.

Por lo que se sabe, el consultor político estuvo con los integrantes del Departamento de Estado que dirige Marco Rubio, uno de los halcones republicanos. Además, una de las reuniones más importantes fue con Michael Jensen, asistente especial de Trump y director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional.

En uno de los eventos, coincidió con el subsecretario de Estado Chris Landeau, y el jefe de consejeros de ese departamento, Reed Rubinstein, quienes agradecieron el apoyo del gobierno argentino en la guerra que Israel y Estados Unidos emprendieron contra Irán.

"El Presidente y su gobierno han estado desde el principio hombro con hombro con el presidente Donald Trump para combatir este flagelo y apoyar el Estado de Israel. Esto también requiere valentía basada en principios", dijo Rubinstein. De ese encuentro también participó el embajador argentino Alec Oxenford.

No fue casual que este miércoles en su cuenta de la red social X (la "oficial", porque se le atribuyen varias, el asesor hiciera un largo análisis sobre las ventajas económicas y geopolíticas que el país puede obtener de su alianza con Estados Unidos.

El mundo se encamina a una especie de competencia entre las Grandes Naciones para ver quién se hace de la mejor cadena de suministros posible para sus respectivas economías. No imagino un conflicto a gran escala en el corto plazo ya que todavía hay mucho mundo por "conquistar"... — Santi C. (@slcaputo) May 13, 2026

Otras fuentes consideraron que los anfitriones estaban especialmente interesados en la marcha del plan económico, teniendo en cuenta los reportes sobre el estancamiento de la actividad económica y el malhumor social por los bajos salarios y el creciente desempleo.

También se habría colado en las conversaciones la crisis desatada por la investigación judicial sobre el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el efecto que esto causa en la imagen pública del gobierno libertario.

Se espera que a su regreso de Washington, Caputo se reúna con Javier Milei y le haga un análisis de lo ocurrido para afinar los próximos pasos de la relación entre ambos países.