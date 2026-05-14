El FMI aprobará la revisión argentina y destrabará el préstamo de 1.000 millones de dólares

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) avanzará la próxima semana con la aprobación de la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina, una decisión que habilitará el desembolso de 1.000 millones de dólares para el país.



La confirmación fue realizada este jueves por la vocera del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa en la que anticipó que la reunión de las autoridades ya está prevista, aunque evitó precisar el día exacto en que se realizará.

Julie Kozack, vocera del FMI.

La aprobación representará un nuevo paso dentro del programa vigente entre el Gobierno argentino y el organismo multilateral de crédito, en momentos en que la administración nacional busca reforzar las reservas y sostener el esquema económico acordado con el Fondo.

El entendimiento técnico entre ambas partes había sido anunciado el pasado 15 de abril, luego de varias semanas de negociaciones entre los equipos económicos locales y los funcionarios del organismo internacional.

Con la validación formal por parte del directorio del FMI, quedará habilitado el giro de los fondos comprometidos, equivalentes a mil millones de dólares, que pasarán a integrar las arcas del Banco Central.