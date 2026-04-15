El FMI celebró la aprobación de la segunda revisión técnica y habló de "avances significativos"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este miércoles la aprobación a nivel técnico de la segunda revisión del programa vigente con la Argentina, lo que encamina un nuevo desembolso por US$1.000 millones.

La titular del organismo, Kristalina Georgieva, celebró los resultados obtenidos por la gestión económica al señalar que "se han logrado avances significativos en la consolidación de la estabilidad y la reconstrucción de las reservas externas".

El envío de los fondos queda ahora sujeto a la ratificación final del directorio del organismo.

Reformas estructurales y pilar fiscal

En su comunicado oficial, el organismo multilateral valoró la aprobación legislativa de herramientas clave como el Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral.

Para el FMI, estas medidas, sumadas a los incentivos para la inversión en minería, son fundamentales para aumentar la resiliencia del país ante posibles crisis externas.

Respecto a las metas fiscales, el informe precisa que el Gobierno deberá alcanzar un superávit primario del 1,4% del PBI durante este año.

Para lograrlo, el fondo remarcó la necesidad de mantener un "control del gasto riguroso y continuo", proyectando que futuras reformas en los marcos tributarios y de pensiones fortalecerán la solidez de las cuentas públicas a largo plazo.

Reservas y política monetaria

El Banco Central fue eje de los elogios por su proceso de acumulación de divisas, tras haber comprado US$5.500 millones en lo que va del año. El organismo proyecta que las "reservas netas aumenten al menos US$8.000 millones en 2026".

En cuanto a la estrategia monetaria, el organismo expuso que se mantendrá un esquema "suficientemente estricto" que incluya "medidas preventivas para contener la volatilidad de las tasas de interés".

Finalmente, el documento detalla que la estrategia para afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera se apoyará en la emisión de nuevos bonos, la venta de activos públicos y operaciones de recompra con otros bancos centrales.

Aunque la aprobación técnica es un hecho, el FMI advirtió que el directorio dará el visto bueno definitivo "una vez concluidas las medidas pendientes", sin especificar cuáles son los puntos que restan cumplimentar.