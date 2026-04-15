Argentina llegó a un acuerdo con el FMI: recibirá un préstamo de 1.000 millones de dólares

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que la Argentina aprobó la segunda revisión del programa vigente desde abril de 2025 y, de esta manera, se encamina la negociación para destrabar el préstamo de 1.000 millones de dólares.

"El personal del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa, lo que abre la posibilidad de acceder a unos US$1.000 millones", informó el FMI a través de un comunicado.

Para que se concrete el giro de los fondos, el directorio del organismo debe dar su convalidación a la evaluación técnica.

"Llegamos a un acuerdo con el FMI. Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar el Staff Level Agreement. De la misma manera, quiero agradecer al equipo argentino liderado por Santiago Bausili y José Luis Daza por su esfuerzo y dedicación durante toda la negociación", expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, tras el anuncio del Fondo.

En un mensaje publicado en su cuenta en X, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que "este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico del país".

"El Gobierno mantiene su compromiso con los objetivos del programa", resaltó el FMI

Según indicaron desde el FMI a través de un comunicado, las autoridades argentinas y el staff del organismo "llegaron a un entendimiento sobre un paquete de políticas sólido y equilibrado, destinado a consolidar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, respaldando así el acceso oportuno y sostenible a los mercados".

En este marco, el Fondo resaltó que el Gobierno de Javier Milei "logró la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 y de legislación crítica orientada a formalizar la tenencia de activos financieros por parte de residentes, incrementar la flexibilidad laboral, ratificar acuerdos comerciales clave y destrabar inversiones en minería".

El organismo resaltó también que "las compras de divisas del Banco Central superaron los US$5.500 millones en lo que va del año", lo que permitió una mejora en la capacidad del país para "gestionar shocks". Además, ponderó que "la Argentina sigue resistiendo bien los efectos derivados de la guerra en Medio Oriente, dados los avances en sus fundamentos y su condición de exportador neto de energía".

En cuanto a los objetivos de política económica, el FMI subrayó que "el ancla principal seguirá siendo el equilibrio financiero en caja, consistente con un superávit primario de 1,4 por ciento del PBI este año, sustentado por un control estricto del gasto, aunque preservando márgenes para la asistencia social focalizada".

Asimismo, apuntó que la política monetaria "se mantendrá restrictiva para apoyar el proceso de desinflación subyacente", y que habrá "bandas cambiarias ampliadas y mayor transparencia a través de la publicación de un informe trimestral sobre el cumplimiento de los objetivos monetarios".

"El Gobierno mantiene su compromiso con los objetivos del programa y está dispuesto a adoptar medidas de contingencia de ser necesarias, así como a buscar resultados superiores si las condiciones lo permiten", sentenció el FMI.