El FMI subió la proyección de inflación en la Argentina: pasó del 16% al 30% para 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó este martes las previsiones de crecimiento para la Argentina y aumentó el pronóstico de inflación. Los datos fueron publicados en un contexto global que el organismo describió como atravesado por un "choque de oferta negativo" y un fuerte encarecimiento de los costos internacionales por el conflicto en Medio Oriente.

El organismo proyectó que la expansión del PBI argentino será este año del 3,5%, lo que representa una baja de 0,5 puntos con relación a la estimación previa. Para 2027, ratificó su ponderación de avance del 4%. "La revisión se debe en gran medida al menor impulso de la actividad que observamos durante el segundo semestre del año pasado", señaló Petya Koeva Brooks, subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, en una conferencia de prensa.

El FMI recortó las proyecciones de crecimiento para la Argentina.

"Y si bien ese es el factor principal, cabe recordar que la Argentina es un exportador neto (de petróleo). Por consiguiente, el impacto positivo derivado de la mejora en los términos de intercambio se ve, a su vez, contrarrestado por el hecho de que, como es sabido, los precios más elevados de las materias primas y la inflación resultante están erosionando el ingreso real. Y al igual que ocurre en otros países, este efecto opera en sentido contrario", agregó.

Asimismo, el organismo de crédito pronosticó que la inflación será del 30,5%, casi el doble del calculado seis meses atrás (16,5%). "Observamos un descenso desde el 180% a finales de 2024 hasta el 31,5% a finales de 2025. Esperamos que el proceso de desinflación continúe, aunque de manera algo más gradual de lo previsto en nuestras proyecciones anteriores", señaló Brooks.

En cuanto el índice de desempleo en la Argentina, el FMI pronosticó mejoras. Después del 7,4% de desocupación que registró en 2025, el organismo prevé que este año caiga al 7,2% y al 6,9% en 2027. Y acerca del saldo de cuenta corriente, proyectó que pasará del -1,1% del PBI en 2025 a -0,8% este año y -0,6% el próximo.

Luis Caputo viajará esta noche a Washington para destrabar un desembolso de U$S1.000 millones del FMI.

Más allá del recorte en las previsiones de crecimiento, la Argentina mantiene una expansión esperada por encima del promedio de América Latina. El FMI estima un aumento del 2,3% para el conjunto de la región y el Caribe, mientras que países como Brasil y México registrarían subas del 1,9% y 1,6%, respectivamente.

El informe fue presentado por el Economista Jefe del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas, durante una rueda de prensa que se ofreció en el marco de la Reunión de Primavera del FMI y del Banco Mundial en Washington. Hacia allí viajará esta noche el ministro de Economía, Luis Caputo, en busca de destrabar un desembolso de U$s1.000 millones.