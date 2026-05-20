El Directorio del FMI analizará la revisión del programa de Argentina y define si desembolsa US$ 1.000 millones

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) analizará los avances del programa acordado para Argentina y en caso de aprobar la nueva revisión, avanzará con el desembolso de 1.000 millones de dólares.

En su última conferencia de prensa, la vocera del organismo, Julie Kozack, había confirmado que esta semana se discutiría el caso argentino. La reunión se concretará entre el jueves y el viernes.

El Gobierno de Javier Milei confía en que el directorio ratificará la convalidación técnica de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas firmado en 2025 por 20.000 millones de dólares. El acuerdo para esa aprobación había sido anunciado en abril, durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington.

"Compromiso fuerte e inquebrantable con un ancla fiscal de saldo cero"

La semana pasada, la vocera Julie Kozack confirmó que "el personal técnico del FMI y las autoridades del país alcanzaron un acuerdo a mediados de abril y una reunión de Directorio se llevará a cabo la próxima semana (por esta) sobre este tema".

"Después de la aprobación, un desembolso de 1.000 millones de dólares se va a producir", anticipó y recalcó que, como es norma en el organismo, tras "la reunión del directorio, se publicarán los documentos habituales, tanto un comunicado de prensa como, por supuesto, el informe del staff".

Asimismo, la portavoz del organismo elogió a la administración de La Libertad Avanza al aseverar que "el plan de estabilización de las autoridades continúa dando resultados importantes".

En este punto, ponderó "las autoridades han demostrado un compromiso fuerte e inquebrantable con un ancla fiscal de saldo cero". "Es algo que consideramos crítico para sustentar la disminución de la inflación y para restaurar la confianza y la estabilidad macroeconómica", sentenció.