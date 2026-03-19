El FMI posterga el envío de fondos y evita poner fecha a la nueva auditoría

La transferencia de US$1.000 millones hacia las arcas nacionales continúa en espera.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió prolongar el visto bueno a la segunda revisión del plan vigente, dilatando el desembolso previsto sin establecer un cronograma preciso para su culminación.

Durante una rueda de prensa virtual desde la capital estadounidense, la vocera del organismo, Julie Kozack, se refirió al estatus del vínculo financiero.

"Las conversaciones por la segunda revisión y del artículo IV están en curso y daremos más información a medida que progresen estas conversaciones", explicó la funcionaria.

Avances técnicos y blindaje energético

A pesar de la falta de definiciones sobre el dinero, la portavoz valoró positivamente el rumbo de las reformas implementadas, aunque optó por el silencio ante los indicadores económicos negativos que surgieron recientemente.

Respecto al vínculo con el equipo económico local, Kozack fue escueta pero afirmativa: "Sigue habiendo avances. El trabajo entre el personal del FMI y las autoridades es cercano".

El organismo también analizó el impacto del conflicto bélico en Medio Oriente.

En este punto, Kozack señaló que el país posee una ventaja comparativa respecto a crisis anteriores, gracias a su transformación en el sector de los hidrocarburos.

"Argentina pudo abordar bastante bien el shock porque ahora es exportador neto de energía. En 2022 cuando tuvimos el último shock de precios importantes Argentina fue importador neto y ahora Argentina es exportador neto de energía. Fueron US$8.000 millones de dólares en petróleo y gas el año pasado. Esto representa una diferencia muy importante en comparación con el último shock de precios de la energía", detalló la vocera.

Alerta por la inflación global

Pese al optimismo por la balanza energética, el FMI advirtió que el escenario externo es volátil. El organismo sugirió a las entidades monetarias mantener una vigilancia estricta sobre el costo de los combustibles y su posible traslado a los precios internos.

Sobre la fragilidad del contexto actual, Kozack concluyó que es necesario "reconocer que la situación se encuentra en constante evaluación y es incierta".