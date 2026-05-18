El Banco Central confirmó la continuidad del swap con China

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, confirmó este lunes que el Gobierno nacional buscará renovar el swap con China y aseguró que "no hay plan de eliminarlo".

El funcionario adelantó que viajará en junio al país asiático para avanzar en la extensión del acuerdo y blindar las reservas, en una semana clave donde el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) definirá un desembolso de 1.000 millones de dólares para el país.

"El swap de China tiene 17 años. Tiene un plazo de vencimiento de tres años y estamos hablando con ellos para extenderlo igual que siempre. Voy a estar participando de un evento en China en junio y me voy a juntar con ellos. Tenemos muy buen diálogo", afirmó Bausili durante la presentación del Informe de Política Monetaria.

El titular del BCRA detalló que el tramo activado del acuerdo "sigue siendo el mismo" y que las condiciones de liquidez se mantienen bajo los parámetros pactados anteriormente, definiendo la relación con el gigante asiático como "cuasipermanente".

Las nuevas metas del FMI y el guiño del organismo

Bausili, por otra parte, reveló cuáles son las exigencias de acumulación de reservas fijadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este año. El organismo estableció un objetivo de compra de 10.000 millones de dólares y una acumulación neta de 8.000 millones para 2026.

Por otra parte, el funcionario contrapuso las exigencias con los datos oficiales de este lunes, jornada en la que el BCRA sumó US$ 153 millones, superando una acumulación de 8.200 millones en lo que va del año.

En ese marco, el titular de la entidad monetaria se mostró optimista respecto de la próxima revisión y anticipó que el organismo evalúa otorgar un "waiver" (perdón) por el incumplimiento de una meta menor acordada en diciembre pasado. Si el directorio se reúne esta semana y aprueba el caso argentino, se liberará el giro de 1.000 millones de dólares.

Al respecto, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, reforzó la postura oficial y afirmó que las autoridades del FMI quedaron "muy impresionadas" con el trabajo realizado por la Secretaría de Finanzas para recalibrar el programa económico.

Sigue el cepo para las empresas

En otro tramo de la conferencia de prensa, Bausili descartó cualquier tipo de flexibilización inmediata de las restricciones cambiarias para el sector corporativo. "La prioridad sigue siendo el funcionamiento de la economía", sentenció.

Para justificar la continuidad del cepo empresarial, el titular del Banco Central explicó que el foco actual está puesto en garantizar el normal flujo del comercio exterior, asegurando que el nivel de importaciones actual es totalmente comparable con otros períodos de alta actividad económica en el país.