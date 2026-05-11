El 58% de los argentinos cree que la situación del país empeoró en el último año

La última edición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, correspondiente a mayo de 2026, expone un escenario de fuerte malestar social en la Argentina. El 58% de los consultados considera que la situación del país empeoró en los últimos doce meses, mientras que el 56% afirma que su situación económica personal es peor que en mayo de 2025.

El nivel de satisfacción con la marcha general de las cosas se mantiene en apenas el 29%, con una insatisfacción neta que alcanza el 68%.

Los salarios y el empleo, en el centro de las preocupaciones

El estudio identifica los bajos salarios y la falta de trabajo como los principales problemas del país, ambos mencionados por el 37% de los encuestados. La corrupción aparece muy cerca, con el 36%, mientras que la inflación recupera peso entre las preocupaciones ciudadanas y llega al 22% de las respuestas.

Según el informe, estas variables se mantienen en el primer puesto desde hace varios meses y condicionan la percepción general sobre el rumbo del país.

La aprobación de Milei se estabiliza, pero la desaprobación sigue en 60%

En el plano gubernamental, el relevamiento marca una estabilización en los niveles de apoyo al presidente Javier Milei tras meses de caída sostenida. La aprobación presidencial se ubica en el 37%, con una variación de apenas un punto respecto a abril. La desaprobación, en tanto, permanece en el 60%.

La satisfacción específica con el desempeño del Poder Ejecutivo descendió 3 puntos, pasando del 26% al 23%, posicionándose como el poder del Estado con mayor deterioro mensual. El Poder Legislativo, por su parte, permanece en mínimos históricos.

Adorni, el peor diferencial de imagen del gabinete

El vocero presidencial Manuel Adorni registra el desempeño más negativo del gabinete. Su desaprobación alcanzó un récord del 73% y acumula el diferencial de imagen más negativo de todo el equipo de gobierno, con -59 puntos.

El informe señala que la caída de Adorni es sostenida desde hace varios meses y no muestra signos de reversión.

Kicillof, CFK y Bregman lideran la oposición

Entre quienes desaprueban la gestión de Milei, tres figuras concentran el mayor consenso opositor: Axel Kicillof (49%), Cristina Kirchner (49%) y Myriam Bregman (46%). El informe describe esta configuración como "un archipiélago de referentes" antes que un liderazgo único consolidado.

En el ranking general de imagen positiva, Patricia Bullrich (37%) y Milei (35%) encabezan la tabla, aunque ambos registran tendencia en baja.

El 63% apoya que no se haya dolarizado la economía

Un experimento incluido en la encuesta sobre la política cambiaria arrojó un dato significativo: el 63% de los encuestados está de acuerdo con la decisión de no haber dolarizado la economía. Este consenso se mantiene independientemente del argumento utilizado para justificarlo.

En línea con ese resultado, el 47% de los consultados prefiere cobrar su salario en pesos, frente a solo el 29% que elegiría hacerlo en dólares.

Respecto al futuro, el 44% de los argentinos cree que la situación del país empeorará durante el próximo año, frente a un 26% que espera una mejora. La brecha más marcada se da entre los votantes de Milei: evalúan muy negativamente el pasado reciente, pero mantienen expectativas de mejora considerablemente más altas que el promedio general.