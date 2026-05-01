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Viernes, 1 de mayo de 2026

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ECONOMÍA

El Banco Central compró más de US$ 7.000 millones en el primer cuatrimestre

La estrategia de la entidad monetaria busca blindar el balance frente a los compromisos de deuda.

Francisco Nutti

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró en las últimas horas una operación clave de 207 millones de dólares, cifra que le permitió romper la barrera de los 7.000 millones de dólares en adquisiciones netas en lo que va de 2026

Para el Gobierno que encabeza el presidente, Javier Milei, este avance representa un pilar fundamental en el plan oficial para recomponer las reservas internacionales y dar previsibilidad al esquema cambiario.

Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central.
Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central.

 Desde la implementación del nuevo programa monetario en enero, el BCRA embolsó 7.155 millones de dólares. Abril fue el principal motor de esta tendencia ya que la entidad adquirió 2.769 millones de dólares, lo que deja a la gestión libertaria a un paso de cumplir la meta total fijada para el año vigente.

A pesar del éxito en la compra de divisas, el fortalecimiento de las reservas enfrenta el desafío de los vencimientos soberanos. Durante el primer trimestre, parte de los dólares adquiridos por el Central debieron ser transferidos al Tesoro para el pago de deuda externa, lo que moderó el crecimiento del stock neto de divisas.

Aun así, la prioridad de la autoridad monetaria sigue siendo el robustecimiento de sus activos

Con esta racha de 78 jornadas sin ventas, el Banco Central logra consolidar un "colchón" de divisas que resulta vital para afrontar los próximos meses del año y garantizar la estabilidad financiera.

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