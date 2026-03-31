El Banco Central cerró el primer trimestre con compras por casi USD 4.400 millones, pero caen las reservas brutas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó el primer trimestre de 2026 con compras netas de divisas por casi USD 4.400 millones en el mercado cambiario. De esta manera, la autoridad monetaria consolidó una tendencia compradora sostenida desde el inicio del año.

En la última rueda, el organismo que conduce Santiago Bausili adquirió USD 140 millones. Con este resultado, el BCRA acumuló intervenciones positivas en las últimas 58 jornadas operativas, fortaleciendo su posición en el mercado de cambios.

El contraste de las reservas brutas

Sin embargo, en paralelo, las reservas internacionales brutas registraron una fuerte caída y se ubicaron en USD 42.091 millones. Esto implicó una baja diaria de USD 1.290 millones, lo que contrastó con el saldo positivo de compras.

Según explicaron fuentes oficiales, la disminución responde principalmente a movimientos técnicos de fin de mes. Se trata de divisas que los bancos retiran de sus cuentas en el BCRA y que dejan de computarse temporalmente como reservas.

Estos fondos, no obstante, suelen reintegrarse al inicio del nuevo mes, por lo que no implican necesariamente una pérdida estructural de activos. A este factor se sumó la baja en la cotización de activos como el oro, en un contexto internacional favorable al dólar.

En el balance mensual, las reservas brutas retrocedieron USD 3.475 millones en marzo, lo que representa una caída del 7,6%. A pesar de esto, en el acumulado del trimestre mostraron un incremento de USD 924 millones respecto al cierre de 2025.

Proyecciones para 2026

Desde comienzos de año, el BCRA totalizó compras por USD 4.386 millones en el mercado. No obstante, el crecimiento neto de reservas fue menor debido a pagos de deuda y a variaciones en el valor de los activos que integran las arcas internacionales.

En cuanto al esquema cambiario, las bandas se ajustan en función de la inflación más reciente informada por el INDEC. En ese marco, el Banco Central sostiene un mecanismo de intervención para robustecer sus reservas en moneda extranjera.

De acuerdo con estimaciones oficiales, las compras de divisas podrían ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones durante 2026. Este rango dependerá, en gran medida, del proceso de remonetización de la economía.

Por último, la entidad también monitorea el volumen diario de sus intervenciones. Las adquisiciones no deben superar el 5% del total operado en el mercado cambiario, con el objetivo de no alterar su funcionamiento habitual.