El Banco Central estiró su racha compradora de dólares pero cayeron las reservas de nuevo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y alcanzó así 55 ruedas consecutivas con saldo comprador. En la jornada de este jueves adquirió USD 57 millones, aunque las reservas brutas registraron un retroceso.

En lo que va de 2026, la entidad acumula compras por USD 3.989 millones, una cifra cercana a los 4.000 millones. Ese monto equivale a casi el 40% de la meta anual fijada por el Gobierno, estimada entre USD 10.000 y 17.000 millones.

El dólar mayorista finalizó la jornada en $1.368.

Durante las últimas ruedas, las intervenciones diarias mostraron variaciones significativas, con montos que oscilaron entre USD 70 y 172 millones. Este comportamiento refleja la dinámica cambiante del mercado en las últimas semanas.

Al cierre de la jornada, las reservas internacionales se ubicaron en USD 43.536 millones, tras una caída diaria de USD 296 millones. Se trata del nivel más bajo registrado desde comienzos de enero de 2026.

Un mercado con alta volatilidad

Santiago Bausili, presidente del BCRA, indicó que el ritmo de adquisiciones dependerá, sobre todo, de la demanda de moneda local y el flujo de ingreso de divisas.

Santiago Bausili, presidente del BCRA.

El proceso de acumulación se vio condicionado por las compras de divisas realizadas por el Tesoro, que acudió al Central para cumplir con vencimientos de deuda, lo que impactó en el ritmo de incremento.

Desde el BCRA señalaron que la baja reciente responde en gran medida a la caída en la cotización internacional de activos que integran las reservas, especialmente el oro y otros commodities.

Según explicaron desde la entidad financiera, esto genera pérdidas contables sin que el organismo deba desprenderse de dólares.