El Banco Central compró USD 132 millones pero cayeron las reservas por séptimo día consecutivo

Este jueves, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró una compra de USD 132 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), lo que constituyó la mayor adquisición diaria del mes y extendió a 52 las ruedas consecutivas adquiriendo divisas

A pesar de este desempeño, las reservas internacionales brutas finalizaron en USD 43.702 millones, con una caída de USD 793 millones frente a la jornada previa. De esta manera, se acumuló la séptima baja consecutiva en el nivel de reservas.

Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario en enero, la autoridad monetaria logró incrementar sus reservas en USD 3.611 millones, lo que equivale a cerca del 36 % del objetivo anual estimado, fijado entre USD 10.000 y 17.000 millones.

Para sostener esta estrategia, el BCRA recurrió a la emisión de pesos sin implementar mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro contribuyó a absorber parte de esa liquidez mediante la colocación de deuda en el mercado interno.

Asimismo, la entidad estableció un tope diario para la compra de divisas, que no puede exceder el 5 % del volumen operado en el MLC. En paralelo, avanzó en acuerdos con empresas y entidades financieras para canalizar operaciones fuera del mercado mayorista, con el objetivo de reducir tensiones cambiarias.

En otro frente, tras haber alcanzado a fines de febrero un nivel de USD 46.905 millones -el más alto en seis años y durante la gestión de Javier Milei-, las reservas retrocedieron hasta los actuales USD 43.702 millones.

Entre los factores que explican dicha baja se encuentran el uso de divisas por parte del Tesoro para afrontar vencimientos con organismos internacionales y una pérdida cercana a USD 600 millones asociada a la caída en la cotización del oro y otros activos.

Por su parte, la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, resaltó la continuidad del proceso de acumulación de reservas durante 2025. "El compromiso entre el personal del FMI y las autoridades es muy cercano, y las charlas están avanzando", afirmó en una conferencia de prensa realizada en Washington.