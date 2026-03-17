El Banco Central acumula 50 días de compra de divisas y ya superó los USD 3.400 millones en 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó las 50 ruedas consecutivas con saldo comprador en el Mercado Libre de Cambios y acumula más de USD 3.400 millones en adquisiciones netas en lo que va del año.

Durante la jornada de este martes, la autoridad monetaria compró cerca de USD 73 millones, lo que elevó el total anual a USD 3.421 millones.

EL BCRA adquirió USD 73 millones este martes.

De este modo, ya supera el 34% del objetivo de acumulación de reservas fijado por el Gobierno para 2026, estimado entre USD 10.000 y 17.000 millones en el marco del programa monetario correspondiente a la denominada "fase 4", presentada a fines de 2025.

Para sostener este ritmo de compras, el BCRA emitió pesos sin recurrir a mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro intervino absorbiendo parte de esa liquidez mediante colocaciones de deuda en el mercado local.

En paralelo, la entidad estableció un tope diario para la adquisición de divisas equivalente al 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios. Además, avanzó en acuerdos con empresas y entidades financieras para canalizar transacciones por fuera del segmento mayorista, con el objetivo de evitar presiones sobre el tipo de cambio.

La estrategia se enmarca en la política económica impulsada por el Gobierno de Javier Milei y la conducción del BCRA, orientada a fortalecer las reservas en un escenario de relativa estabilidad cambiaria -con un dólar oficial mayorista en torno a los $1.387 y $1.396- y una intervención acotada en el mercado.

Desde enero de 2026, el organismo ajusta de manera mensual los pisos y techos cambiarios en función de la evolución reciente del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A su vez, factores como el ingreso de divisas por exportaciones, la estabilidad macroeconómica y una menor demanda de dólares para ahorro favorecen la acumulación de reservas sin generar tensiones alcistas.

En este contexto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el propio Banco Central proyecta un tipo de cambio promedio para marzo cercano a los $1.429. Para el cierre de 2026, en tanto, distintas consultoras privadas prevén valores en un rango de entre $1.500 y $1.700.