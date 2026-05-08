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Viernes, 8 de mayo de 2026

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ECONOMÍA

El Banco Central compró más de US$ 100 millones y las reservas superaron los US$ 46.000 millones

La autoridad monetaria alcanzó 83 jornadas consecutivas con saldo positivo y ya cumplió el 75% de la meta anual.

El Banco Central (BCRA) sumó una nueva jornada de captación de divisas al adquirir US$ 110 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC)

Con este resultado, el organismo encadenó 83 ruedas consecutivas con compras y logró que las reservas internacionales finalizaran por encima de la barrera de los US$ 46.000 millones. Se trata del volumen de compra diaria más alto registrado en lo que va del mes.

Avances en la Fase 4 del programa monetario

Bajo la gestión de Santiago Bausili, la entidad financiera mantiene una racha positiva desde el inicio de la denominada "fase 4", lanzada a comienzos de 2026

Desde ese hito, el BCRA acumula adquisiciones por un total de US$ 7.485 millones

Esta cifra representa casi las tres cuartas partes del objetivo mínimo fijado para el año en curso, el cual oscila entre los US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, sujetos a la liquidez y la demanda de dinero.

Respecto a la estrategia de intervención, la autoridad monetaria detalló en su último informe: "El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios"

Asimismo, el documento aclaró que el BCRA "podrá concretar compras en bloque que, de otra manera, podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado".

El estado de las reservas internacionales

Al cierre de las operaciones de hoy, 8 de mayo de 2026, las reservas brutas se ubicaron exactamente en US$ 46.056 millones

El incremento diario fue de US$ 105 millones, consolidando la tendencia alcista que el Gobierno busca sostener para fortalecer el balance de la institución.

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