El Gobierno confirmó un nuevo feriado cambiario: cuándo habrá tres días sin bancos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que, de acuerdo con el cronograma de feriados nacionales, no habrá servicios bancarios y cambiarios hacia fines de este mes.

La medida, que responde a la normativa vigente sobre días no laborables, implicará un cese de la actividad presencial en las entidades financieras de todo el país.

La disposición del BCRA, bajo la gestión de Santiago Bausili, ratifica que el lunes 25 de mayo no habrá atención al público ni liquidación de divisas.

En mayo no habrá actividad bancaria ni financiera durante tres días.

Esta fecha corresponde a la conmemoración del Día de la Revolución de Mayo, una festividad de carácter inamovible dentro del calendario de feriados a nivel nacional.

Debido a que la jornada sucede al sábado 23 y al domingo 24 de mayo, se conformará un periodo de 72 horas sin actividad bursátil ni bancaria tradicional.

Durante este lapso, los bancos permanecerán cerrados y no se realizarán compensaciones de operaciones (clearing), lo que impide la ejecución de transacciones que requieran procesamientos en día hábil.

Feriado sin bancos ni actividad cambiaria

Durante el feriado cambiario se suspenderá la cotización oficial y la compraventa de moneda extranjera en el mercado formal. Esta inactividad busca armonizar el funcionamiento del sistema financiero con el régimen de descansos nacionales, evitando asimetrías en la liquidación de activos financieros durante las fechas patrias.

A pesar de la suspensión de la atención por ventanilla, el sistema mantendrá operativos los canales electrónicos de atención. Los usuarios podrán realizar transferencias inmediatas, pagos mediante códigos QR y consultas de saldo a través de las aplicaciones de banca móvil (home banking).

Asimismo, la red de cajeros automáticos continuará con el suministro de efectivo y la recepción de depósitos según la logística habitual de cada entidad.

Desde el sector financiero aclararon que aquellas operaciones que vencen durante el lunes 25 de mayo serán procesadas automáticamente el primer día hábil siguiente.

Esto aplica tanto para el cobro de haberes pendientes como para el vencimiento de tarjetas de crédito y el pago de servicios que no hayan sido programados previamente de forma electrónica.

La planificación del BCRA también contempla el resto de los asuetos previstos para el ciclo 2026. Tras el receso de mayo, la actividad se verá interrumpida nuevamente el lunes 15 de junio, en el marco del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Para el segundo semestre, el cronograma establece el jueves 9 de julio como feriado por el Día de la Independencia, al que se adicionará el viernes 10 como jornada no laborable con fines turísticos.

El calendario de la autoridad monetaria continúa con el 17 de agosto, fecha en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Luego, los días 12 de octubre y 23 de noviembre, correspondientes al Día del Respeto a la Diversidad Cultural y al Día de la Soberanía Nacional respectivamente, también registrarán un cese de actividades financieras.

El cierre del año 2026 presentará una extensión de la inactividad bancaria durante diciembre. El lunes 7 de diciembre fue designado como día no laborable con fines turísticos, conectando con el martes 8, Día de la Inmaculada Concepción de María.

Este intervalo de cuatro días sin bancos precederá al cierre definitivo del ejercicio anual, que concluirá con el feriado de Navidad el viernes 25 de diciembre.