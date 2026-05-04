Conmoción en Neuquén: aparecieron la mujer y su bebé tras 72 horas de angustia

Camila Belén Montesino, de 27 años, se presentó en una comisaría de la ciudad rionegrina de General Roca, provincia de Río Negro, junto a su hijo de cuatro meses, tras haber parmanecido más de 72 horas como desaparecidos.

Ocurrió en la comisaría 31, donde la joven, además, llegó acompañada de una familiar, informaron fuentes policiales citadas por el portal del diario Río Negro, que asimismo precisaron que la mujer de 27 años y su hijo estaban en aparente buen estado de salud, pero iban a ser sometidos a los estudios médicos correspondientes. Habían sido vistos por última vez el viernes pasado en la ciudad neuquina de Rincón de los Sauces.

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