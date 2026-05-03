Desesperada búsqueda de un bebé de 4 meses y su madre en Neuquén

La Policía de Neuquén activó el Alerta Nati en toda la provincia por la desaparición de un bebé de 4 meses y su madre, una joven de 27 años.

La última vez que fueron vistos Camila Belén Montesino y su hijo Carlos Amir Jeremy Araya fue el viernes 1 de mayo en la zona de la calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido, en la localidad de Rincón de los Sauces.

El comisario Marcelo Campos dialogó con Crónica e indicó que una hipótesis es que "podrían estar en la localidad de General Roca" en la provincia de Río Negro y que la mujer podría encontrarse con su nueva pareja, quien tiene domicilio fijado en este lugar.

Hasta el momento, la investigación se encuentra en la etapa de relevación de cámaras de seguridad aledañas y toma de testimonios de potenciales testigos y familiares de la joven.

Campos detalló que "no tienen ningún antecedente de violencia de la actual pareja de la joven buscada o de su ex pareja y padre del bebé", quien es la persona que radicó la denuncia de manera formal.

"El Alerta Nati es un protocolo a nivel provincial que se trata de búsqueda de menores de 18 años. Se alertó a toda la provincia para que los puestos de control estén al tanto de esta situación", precisó.

La investigación está a cargo de la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N°5 junto con la Fiscalía Única local.

Además, los investigadores solicitaron a la comunidad que en caso de tener algún dato sobre el paradero de ambos o información que le permita reconstruir lo ocurrido se comuniquen con las autoridades.