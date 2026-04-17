Hallaron sano y salvo a un turista argentino que había desaparecido tras subir al volcán Llaima

Un turista argentino de 48 años fue encontrado sano y salvo en la región chilena de La Araucania, cerca del límite con la provincia de Neuquén, luego de que su pareja denunciara la desaparición del hombre, quien había sido visto por última vez el martes pasado tras iniciar el ascenso al volcán Llaima por un sector inhabilitado.

El operativo, que incluyó personal especializado y tecnología específica para rastreo, registró dificultades producto del clima adverso, además de grietas cubiertas de nieve. No obstante, resultó exitoso en las últimas horas del mismo miércoles, informó el portal de noticias del país trasandino BioBioChile.

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El hombre fue identificado como Javier Ignacio Álvarez, al que se le había perdido el rastro cuando empezaba a subir por la formación geológica de 3.125 metros de altura, ubicada en la Cordillera de Los Andes.

Álvarez había partido en la mañana del martes desde el Refugio Nevados de Vilcún con la intención de llegar a la cumbre. Ese lugar, que funciona como centro de esquí y montaña, está situado a 40 kilómetros del paso Icalma de Neuquén.

El turista, al momento de ser visto por última vez, llevaba puesta una campera verde, un casco del mismo color y lentes, además de guantes y zapatillas grises. Asimismo, cargaba una mochila.

El operativo de rescate fue encabezado por miembros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. Las tareas de búsqueda se desarrollaron a un ritmo lento, debido a la necesidad de extremar precauciones ante el riesgo de accidentes producto de las grietas y el clima adverso.

¿Cómo fue encontrado?

Álvarez fue divisado cuando caminaba a la altura del pueblo Cherquenco, en las cercanías del Parque Nacional Conguillío, en el límite entre las comunas de Melipeuco y Vilcún.

Tras ser localizado, personal de Bomberos y otros equipos de emergencia concurrieron al lugar para asistir al hombre, quien fue trasladado hasta el hospital de Vilcún por precaución.

Fatal antecedente

Un montañista argentino de 41 años, en julio de 2024, murió en el volcán Llaima tras caer unos 200 metros mientras practicaba trekking a más de 2.400 metros de altura.

En primera instancia la víctima, identificada como Fabricio Bussolini, fue rescatada en helicóptero por Carabineros y trasladada al Hospital Regional de Temuco, donde permaneció internada en estado grave durante cuatro días y finalmente falleció producto de severas lesiones craneales.