Último adiós: así despidieron los amigos a la joven argentina fallecida en Australia
La joven rosarina de 26 años murió tras el vuelco de un micro de FlixBus en la Bruce Highway, estado de Queensland. Su amiga Valentina Accardi, que también viajaba en el colectivo, sigue internada en el Hospital Universitario de Townsville.
Serena Andreatta, la joven rosarina de 26 años que murió en un accidente de tránsito en Australia, recibió el último adiós de sus amigos a través de las redes sociales.
Sus mensajes llenaron la última foto que ella había subido -una imagen en una playa de Tailandia, cinco días antes de la tragedia.
"Vuela alto hermosa", "Sere no puedo creerlo, fuerzas a toda la familia", "con tantas ganas que tenías de vivir, no puedo creerlo". Así la despidieron quienes la conocieron. La publicación se llenó de palomas, corazones rotos y caritas tristes.
Una compañera de viaje le dedicó un posteo en sus historias de Instagram: "Agradezco al universo haber tenido la posibilidad de conocerte y compartir días tan soñados. Koh Tao fue mi casa gracias a vos y a la hermosa gente que te rodeaba. Buen viaje, Sere".
Quién era Serena: una vida atravesada por los viajes
Serena era de Rosario, había estudiado Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Nacional de Rosario y, tras un paso por Italia -donde trabajó y ayudó a otros argentinos a tramitar la ciudadanía- se lanzó a recorrer el mundo. Europa, Asia y finalmente Australia fueron parte de su recorrido.
Había llegado a Australia en abril junto a su amiga Valentina Accardi. En Instagram compartía reflexiones sobre el crecimiento personal que le dejaban sus viajes.
Tras su paso por la isla de Koh Tao, escribió: "Vivir en una isla paradisíaca, estar en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y por ende las mías. Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste, y puff [sic] cuánta verdad... crecimiento puro".
El accidente: el vuelco del micro en Queensland
El jueves por la noche, el micro de la empresa FlixBus en el que viajaban Serena y Valentina volcó sobre la Bruce Highway, cerca de Gumlu, en el estado de Queensland. El colectivo llevaba más de 30 pasajeros, la mayoría jóvenes extranjeros y mochileros.
Las autoridades describieron la escena como "catastrófica" por la violencia del impacto y la cantidad de heridos atrapados. Serena fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un hospital, pero las heridas terminaron provocando su muerte.
Valentina Accardi continúa internada en el Hospital Universitario de Townsville, bajo observación.