Último adiós: así despidieron los amigos a la joven argentina fallecida en Australia

Serena Andreatta, la joven rosarina de 26 años que murió en un accidente de tránsito en Australia, recibió el último adiós de sus amigos a través de las redes sociales.

Sus mensajes llenaron la última foto que ella había subido -una imagen en una playa de Tailandia, cinco días antes de la tragedia.

"Vuela alto hermosa", "Sere no puedo creerlo, fuerzas a toda la familia", "con tantas ganas que tenías de vivir, no puedo creerlo". Así la despidieron quienes la conocieron. La publicación se llenó de palomas, corazones rotos y caritas tristes.

Una compañera de viaje le dedicó un posteo en sus historias de Instagram: "Agradezco al universo haber tenido la posibilidad de conocerte y compartir días tan soñados. Koh Tao fue mi casa gracias a vos y a la hermosa gente que te rodeaba. Buen viaje, Sere".



El conmovedor mensaje de una compañera de la víctima.

Quién era Serena: una vida atravesada por los viajes

Serena era de Rosario, había estudiado Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Nacional de Rosario y, tras un paso por Italia -donde trabajó y ayudó a otros argentinos a tramitar la ciudadanía- se lanzó a recorrer el mundo. Europa, Asia y finalmente Australia fueron parte de su recorrido.

Había llegado a Australia en abril junto a su amiga Valentina Accardi. En Instagram compartía reflexiones sobre el crecimiento personal que le dejaban sus viajes.

Tras su paso por la isla de Koh Tao, escribió: "Vivir en una isla paradisíaca, estar en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y por ende las mías. Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste, y puff [sic] cuánta verdad... crecimiento puro".

El accidente: el vuelco del micro en Queensland

El jueves por la noche, el micro de la empresa FlixBus en el que viajaban Serena y Valentina volcó sobre la Bruce Highway, cerca de Gumlu, en el estado de Queensland. El colectivo llevaba más de 30 pasajeros, la mayoría jóvenes extranjeros y mochileros.

Las autoridades describieron la escena como "catastrófica" por la violencia del impacto y la cantidad de heridos atrapados. Serena fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un hospital, pero las heridas terminaron provocando su muerte.

Valentina Accardi continúa internada en el Hospital Universitario de Townsville, bajo observación.