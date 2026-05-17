Murió una joven argentina tras el vuelco de un micro en Australia

Una argentina de 26 años murió en un trágico accidente tras el vuelco de un micro de larga distancia en el noreste de Australia, sobre la autopista Bruce Highway, en el estado de Queensland.

La víctima fue identificada como Serena Andreatta, oriunda de Rosario y con doble ciudadanía argentina e italiana. La joven llegó a ser trasladada a un hospital regional tras el impacto, pero falleció a las pocas horas debido a la gravedad de las lesiones.

Así quedó el micro tras el accidente.

El siniestro vial, que también dejó 29 heridos, ocurrió el último jueves por la tarde, cuando un colectivo de la empresa FlixBus realizaba el trayecto entre las ciudades de Cairns y Airlie Beach. Por causas que se investigan, el vehículo terminó volcado sobre un lateral a la altura de la localidad de Gumlu.

El operativo de emergencia incluyó el despliegue de ambulancias, helicópteros sanitarios y equipos de rescatistas especializados que trabajaron durante varias horas en una zona catalogada por las fuerzas de seguridad como de difícil acceso.

Varios de los heridos fueron derivados a los hospitales de Townsville, Ayr y Bowen, donde algunos permanecen internados en estado reservado.

Quién era la rosarina que murió en Australia





Serena Andreatta se había formado en la Universidad Nacional de Rosario entre 2018 y 2020, y en ese lapso trabajó en los rubros gastronómico e inmobiliario.

La rosarina se había mudado a Italia en 2020.

En 2020 se radicó en Italia, donde fundó una empresa dedicada al asesoramiento para la obtención de la ciudadanía italiana, orientada principalmente a la comunidad argentina.

A lo largo de 2025, la joven había recorrido el sudeste asiático, pasando varios meses en Vietnam y Tailandia. Había arribado a Australia el pasado 17 de abril: tras una estadía en Sidney, inició un recorrido por el norte del país en un itinerario que sus allegados describieron como "el viaje de su vida".

Pericias y estado de la investigación





El micro era conducido por un hombre de 70 años que sufrió heridas leves y ya recibió el alta médica. El chofer quedará a disposición de la Policía de Queensland para prestar declaración testimonial.

Desde la empresa FlixBus emitieron un comunicado donde aseguraron que, según los registros preliminares, el accidente no estuvo relacionado con un exceso de velocidad. También informaron que los test de alcoholemia y sustancias psicotrópicas realizados al conductor dieron resultado negativo.