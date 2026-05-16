Quién es el jinete que murió atropellado tras bajar a revisar su camioneta en plena autopista Perito Moreno

Luego del trágico accidente vial que se registró sobre la Autopista Perito Moreno, donde un hombre fue atropellado tras bajarse de su camioneta, se confirmó la identidad de la víctima fatal. Se trata de Damián Irungaray, un reconocido jinete de 41 años.

El siniestro ocurrió este sábado por la mañana cuando la víctima fue atropellada mientras se trasladaba con su familia hacia un torneo deportivo en Campo de Mayo.

Un carril de la Autopista Perito Moreno estuvo cortado durante algunas horas.

El hombre que perdió la vida estaba muy ligado con las actividades del campo y las competencias tradicionales de la región bonaerense. Irungaray era un vecino sumamente valorado en la localidad de Bartolomé Bavio, ubicada en el partido de Magdalena, donde su fallecimiento generó un inmediato y profundo dolor.

Dentro del ambiente criollo regional, el hombre de 41 años se destacaba de manera notoria por su labor como tropillero y montador. Su activa participación en los festivales tradicionalistas locales le había permitido ganarse el afecto y el respeto de la comunidad gaucha.

Además de su faceta como pasador, Irungaray era un apasionado jugador de pato, el deporte nacional argentino. Representaba habitualmente al club La Carreta, una institución emblemática con la que participaba de manera recurrente en diversos torneos y encuentros vinculados a la disciplina hípica.

Cómo fue el accidente

El fatal desenlace se desencadenó en momentos en que el deportista viajaba junto a su grupo familiar con el objetivo de competir en un certamen de pato programado para este fin de semana. El destino final del contingente era el predio militar de Campo de Mayo, donde se desarrollaría el evento.

Las autoridades policiales y los peritos viales trabajaron durante varias horas en el lugar del hecho sobre la Autopista Perito Moreno.