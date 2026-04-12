Conmoción en el atletismo: un australiano, de 18 años, rompió el récord de Usain Bolt en los 200 metros llanos

El atletismo mundial se vio conmovido y asistió este domingo a la irrupción definitiva de una nueva joya de la velocidad. Es que en el marco del Campeonato de Australia, disputado en Sídney, el joven local Gout Gout, de apenas 18 años, paralizó a todos tras detener el cronómetro en 19.67 segundos en la final de los 200 metros.

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El registro de Gout adquiere una dimensión histórica si uno lo compara con el desarrollo del velocista más grande de todos los tiempos. En 2004, un joven Usain Bolt, de 18 años por aquel entonces, había corrido el doble hectómetro en 19.93 segundos, una marca que en su momento asombró al mundo y fue el aviso de lo que, luego, sería una carrera extraordinaria: ocho oros olímpicos, once títulos mundiales y los récords vigentes de 9.58 en los 100 metros y 19.19 en los 200, hasta lo sucedido en esta ocasión.

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National Record %u2611%uFE0F

First Australian man under 20 seconds %u2611%uFE0F



A star is born!pic.twitter.com/1GTfFJ4gst April 12, 2026

Al superar por 26 centésimas el tiempo de Bolt a la misma edad, Gout no solo alimenta las comparaciones inevitables con el "Rayo" jamaiquino, sino que proyecta expectativas inéditas para el atletismo australiano y global de cara al próximo ciclo olímpico.

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Fue el propio Gout, quien, tras cruzar la meta, dejó en claro el valor que tiene este tiempo en su evolución deportiva y mental. "Me quita un enorme peso de encima saber que he logrado este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aún más lejos", expresó el joven velocista oceánico, en declaraciones recogidas por la agencia AFP.

Ante esta situación, Gout desafía a Bolt y propone una nueva era en el Atlétismo. ¿Será, acaso, capaz de igualar al enorme atleta jamaiquino?