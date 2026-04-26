Sebastian Sawe hizo historia en el Maratón de Londres 2026: primer récord oficial por debajo de las 2 horas
El keniano Sebastian Sawe hizo historia en el Maratón de Londres al convertirse en el primer atleta en bajar oficialmente las dos horas en una maratón, con un récord mundial de 1h59m30s que superó la marca de Kelvin Kiptum y marcó un antes y un después en el atletismo.
El keniano Sebastian Sawe logró una marca histórica en el Maratón de Londres al convertirse en el primer atleta en correr una maratón oficial por debajo de las dos horas. Detuvo el cronómetro en 1h59m30s, estableciendo un nuevo récord mundial.
Un hito sin precedentes en el atletismo
Con este registro, Sawe no solo rompió la barrera más emblemática del fondo, sino que superó por 65 segundos el récord anterior, que pertenecía a Kelvin Kiptum con 2h01m25s, conseguido en el Maratón de Chicago.
El ritmo del keniano fue clave: mantuvo una velocidad cercana a 2 minutos y 50 segundos por kilómetro a lo largo de los 42,195 km, una consistencia que lo llevó a lograr una actuación considerada histórica dentro del atletismo mundial.
Podio de otro planeta: tres atletas por debajo del récord previo
La carrera en Londres dejó marcas extraordinarias:
- El etíope Yomif Kejelcha finalizó segundo con 1h59m41s
- El ugandés Jacob Kiplimo completó el podio con 2h00m28s
Ambos registros también quedaron por debajo del anterior récord mundial, lo que confirma el nivel excepcional de la competencia.
De Eliud Kipchoge a Sawe: la barrera que finalmente cayó en competencia oficial
Hasta ahora, el único antecedente por debajo de las dos horas era el de Kipchoge en el desafío INEOS 1:59 Challenge, donde marcó 1h59m40s. Sin embargo, esa marca no fue homologada por tratarse de una prueba con condiciones especiales y fuera de reglamento.
Por eso, lo conseguido por Sawe en Londres tiene un valor histórico aún mayor: es el primer sub 2 horas validado oficialmente en una carrera profesional.
Un antes y un después en el maratón
La actuación de Sebastián Sawe marca un punto de inflexión en el atletismo de fondo. La barrera de las dos horas, durante décadas considerada imposible, finalmente fue superada en condiciones reglamentarias, abriendo una nueva era para el maratón.