Quién era Serena Andreatta, la joven rosarina que murió en un accidente de micro en Australia

Serena Andreatta tenía 26 años, era oriunda de la ciudad de Rosario y había convertido los viajes en una forma de vida.

Con doble ciudadanía argentina e italiana, la joven recorría distintos países desde hacía varios años y compartía en sus redes sociales experiencias, paisajes y reflexiones personales sobre cada destino que conocía.

Su historia quedó marcada trágicamente luego de morir en Australia tras el vuelco de un micro turístico en el estado de Queensland.

La joven había estudiado Administración, Dirección de Empresas y Accounting en la Escuela Superior de Comercio de la Universidad Nacional de Rosario entre 2018 y 2020.

Quienes la conocían la describían como una persona inquieta, apasionada por descubrir nuevas culturas y decidida a construir un futuro ligado al turismo y las experiencias internacionales.

Formación y recorrido internacional

En mayo de 2020 se instaló en Italia, donde comenzó trabajando como camarera y recepcionista en el rubro hotelero.

Con el paso del tiempo logró desempeñarse también en tareas de gestión y administración, mientras desarrollaba un emprendimiento propio dedicado al asesoramiento para argentinos que buscaban obtener la ciudadanía italiana.

Durante los últimos años, la joven recorrió distintos países de Europa, América y Asia.

En 2025 pasó más de seis meses entre Vietnam y Tailandia, especialmente en la isla Koh Tao, uno de los destinos más visitados por mochileros y amantes del buceo. Desde allí compartió mensajes sobre el cambio personal que le habían generado esas experiencias.

"Vivir en una isla paradisíaca, estar en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y por ende las mías", escribió en una publicación de Instagram tras finalizar aquella etapa.

En el mismo mensaje agregó: "Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste, y puff cuánta verdad... crecimiento puro".

El fatal desenlace en Oceanía

Australia representaba una nueva aventura para ella. Había llegado al país oceánico el 17 de abril de 2026 y, después de permanecer varios días en Sidney, decidió continuar recorriendo otros destinos turísticos junto a su amiga Valentina Accardi.

Según contaron sus allegados, atravesaba uno de los momentos más felices de su vida y vivía el viaje de sus sueños.

Sin embargo, el recorrido terminó de manera dramática durante la noche del jueves, cuando el colectivo en el que viajaban sufrió un grave accidente sobre la autopista Bruce Highway, una de las principales rutas del noreste australiano.

El micro pertenecía a la empresa FlixBus y realizaba el trayecto entre Cairns y Airlie Beach, dos ciudades muy frecuentadas por turistas y trabajadores temporales.

A bordo viajaban más de 30 pasajeros de distintas nacionalidades, muchos de ellos jóvenes extranjeros que recorrían el territorio como mochileros.