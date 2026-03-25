Injuria racial en Brasil: el juez prohibió que la abogada Agostina Páez regrese a la Argentina

En un giro que sorprendió incluso a la querella, el juez que interviene en la causa en Río de Janeiro decidió que la abogada santiagueña, Agostina Páez, no podrá salir de Brasil hasta que se dicte la sentencia definitiva.

La resolución rompe el consenso alcanzado el martes, donde tanto la Fiscalía como la acusación habían dado el visto bueno para que la joven regresara a la Argentina tras el pago de una multa.

Páez está detenida desde enero pasado bajo la acusación de injuria racial. La Justicia brasileña se tomará entre 15 y 20 días más para redactar los alegatos y el fallo final, manteniendo la prohibición de salida del país.

La situación es atípica para el sistema judicial. Durante la audiencia clave, la Fiscalía y la querella no se opusieron al retorno de la santiagueña.

De hecho, el Ministerio Público redujo las tres denuncias originales a un solo "delito continuado", lo que bajó la pena en expectativa de 15 años a una mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios y resarcimiento económico a las víctimas.

Incluso, se había acordado que las tareas comunitarias pudieran cumplirse en Santiago del Estero. Sin embargo, pese a que el propio juez había manifestado inicialmente que esta semana definiría la situación para que la joven se fuera, este miércoles cambió de opinión.

La defensa

"Nunca en mi vida vi una decisión contra lo que pide la propia acusación. La Fiscalía cambia el pedido, la querella también y el juez dice que sí, después que no", dijo la abogada defensora, Carla Junqueira, quien confirmó que presentará un hábeas corpus de forma urgente para intentar revertir la decisión del magistrado.

El objetivo es que se respete el acuerdo previo y se permita a Páez esperar el veredicto en Argentina, agilizando además la presentación de los alegatos finales para acortar los plazos.



