Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 25 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
INESPERADO

Injuria racial en Brasil: el juez prohibió que la abogada Agostina Páez regrese a la Argentina

Pese al acuerdo entre la fiscalía y la querella, la Justicia de Río de Janeiro frenó la salida de la santiagueña hasta que se dicte la sentencia definitiva. Su defensa presentará un hábeas corpus.

María Helena Ripetta
María Helena Ripetta

En un giro que sorprendió incluso a la querella, el juez que interviene en la causa en Río de Janeiro decidió que la abogada santiagueña, Agostina Páez, no podrá salir de Brasil hasta que se dicte la sentencia definitiva

La resolución rompe el consenso alcanzado el martes, donde tanto la Fiscalía como la acusación habían dado el visto bueno para que la joven regresara a la Argentina tras el pago de una multa.

Páez está detenida desde enero pasado bajo la acusación de injuria racial.  La Justicia brasileña se tomará entre 15 y 20 días más para redactar los alegatos y el fallo final, manteniendo la prohibición de salida del país.

Injuria racial en Brasil: el juez prohibió que la abogada Agostina Páez regrese a la Argentina

La situación es atípica para el sistema judicial. Durante la audiencia clave, la Fiscalía y la querella no se opusieron al retorno de la santiagueña. 

De hecho, el Ministerio Público redujo las tres denuncias originales a un solo "delito continuado", lo que bajó la pena en expectativa de 15 años a una mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios y resarcimiento económico a las víctimas.

Incluso, se había acordado que las tareas comunitarias pudieran cumplirse en Santiago del Estero. Sin embargo, pese a que el propio juez había manifestado inicialmente que esta semana definiría la situación para que la joven se fuera, este miércoles cambió de opinión.

La defensa

"Nunca en mi vida vi una decisión contra lo que pide la propia acusación. La Fiscalía cambia el pedido, la querella también y el juez dice que sí, después que no", dijo la abogada defensora, Carla Junqueira, quien confirmó que presentará un hábeas corpus de forma urgente para intentar revertir la decisión del magistrado. 

El objetivo es que se respete el acuerdo previo y se permita a Páez esperar el veredicto en Argentina, agilizando además la presentación de los alegatos finales para acortar los plazos.


Esta nota habla de:
1
El gesto solidario de Ian Lucas: donará el premio de Masterchef Celebrity al Hospital Garrahan y a refugios de animales
Noticias

El gesto solidario de Ian Lucas: donará el premio de Masterchef Celebrity al Hospital Garrahan y a refugios de animales

2
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

3
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

4
Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"
Noticias

Subastan el auto descapotable que perteneció a Leo Mattioli: cuánto vale el lujoso vehículo del "León Santafesino"

5
Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala
Noticias

Fito Páez cambió la letra de un hit en pleno show y desató una ovación por Sofía Gala

Últimas noticias de Racismo