El acuerdo que habría alcanzado Agostina Páez en Brasil: resarcimientos en dólares a las víctimas y tareas comunitarias

El caso Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil, tuvo un giro inesperado en las últimas horas. La fiscalía pidió que indemnizara con cerca de 50.000 dólares a cada una de las víctimas, por lo que la condena se transformó en un resarcimiento y la joven podrá regresar al país.

Si bien el juez aún no se expidió, los montos oficiales se conocerán tras la firma de la resolución, que se espera que tenga lugar en los próximos días y que determine la instrumentación de la salida.

La abogada Agostina Páez podrá regresar a la Argentina, donde deberá cumplir trabajos comunitarios.

La reducción de tres delitos por injuria racial a uno era uno de los objetivos centrales de la defensa para destrabar el regreso de Páez. "Estamos muy conformes con el resultado", señaló en diálogo con la prensa la abogada, quien abandonó el edificio judicial entre sonrisas y gestos de distensión, acompañada por su defensa.

"Entramos esperando una pena de al menos dos años, con cumplimiento efectivo en Argentina. Pero la fiscal entendió que el pedido de disculpas significó que Agostina entendió lo que significa para Brasil el racismo", explicó.

"Fue una primera etapa exitosa. Ahora necesitamos cumplir los trámites para que se haga efectivo el retorno", sumó.

El caso de Agostina Páez





El episodio de discriminación protagonizado por la abogada argentina Agostina Páez en Brasil ocurrió en enero de 2026.

El incidente tuvo lugar en un bar del barrio de Ipanema, Río de Janeiro, donde Páez fue filmada realizando gestos racistas (imitando a un mono) y profiriendo insultos hacia los empleados del establecimiento tras una discusión. Tras viralizarse el video, fue detenida y estuvo bajo arresto domiciliario en Brasil con una tobillera electrónica durante dos meses.

En ese marco, enfrentó tres denuncias por injuria racial, un delito que en la legislación brasileña es severo y no excarcelable bajo fianza en ciertas instancias.

Si bien la querella llegó a solicitar una pena de hasta 15 años de prisión, en una audiencia clave realizada ayer, la justicia brasileña determinó que Páez no irá a prisión y podrá regresar a Argentina.