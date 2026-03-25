El reflexivo mensaje de Agostina Páez, la argentina acusada de racismo en Brasil: "Me equivoqué y pido disculpas"

Agostina Páez, la joven argentina acusada de racismo, hizo un profundo descargo en sus redes sociales. Fue después de que la Justicia de Brasil le concediera la posibilidad de regresar a la Argentina, donde deberá hacer trabajos comunitarios e indemnizar a las víctimas.

"En este tiempo aprendí lo que es el racismo. Lo que sufrieron y sufren muchas personas. Me informé. Hablé con ellos. Aprendí y entendí el dolor que puede causar", señaló en su cuenta de Instagram la abogada.

Agostina Páez usó su cuenta de Instagram para hacer su descargo.

"Los días fueron muy duros, de mucha soledad y tristeza, pero también de mucha reflexión y aprendizaje. Pedí perdón y hoy vuelvo a hacerlo. Me arrepiento de mi reacción. Cometí un grave error, me equivoqué, sea cual sea el contexto en el que pasó entiendo que pudo haber lastimado a muchas personas que se sintieron ofendidas", expresó.

"A pesar del calvario que viví, se que tanta repercusión hizo que se hable del racismo tanto en mi país, como en otros lugares del mundo", agregó y aseguró que seguirá involucrada con la causa: "Me comprometo a que esto no quede solo aquí. Voy a utilizar mis redes para contarles un poco lo que aprendí y viví en este duro proceso".

"Agradezco profundamente a mis compatriotas que me han apoyado y me han dado fuerzas en estos momentos difíciles. Su mensajes de apoyo, oraciones y palabras han sido un gran consuelo. Espero volver pronto a casa, Argentina, y a mi amada provincia, Santiago del Estero", cerró.

El arreglo con la Justicia de Brasil



Aunque todavía falta la firma del juez, la resolución de la justicia de Brasil fue que la joven de 29 años regrese a la Argentina, abone un resarcimiento a las víctimas y realice tareas comunitarias en su país.

Según trascendió, deberá pagar cerca de 50.000 dólares a cada uno de los damnificados. Los montos finales se sabrán tras la firma de la resolución y que determine la instrumentación de la salida del país de Páez.