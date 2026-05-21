Una chica de 16 años murió electrocutada mientras se planchaba el pelo

Una adolescente de 16 años perdió la vida de forma trágica tras recibir una descarga eléctrica en su vivienda mientras utilizaba una planchita para el pelo.

A pesar de los esfuerzos desesperados de su madre por socorrerla y de la posterior asistencia médica, la víctima no logró sobrevivir al incidente doméstico. El dramático hecho tuvo lugar el pasado jueves en Brasil.

El desgarrador momento del accidente

La fatalidad se desencadenó en la localidad de Vereda, un pequeño poblado situado en el extremo sur del estado de Bahía, en la región Nordeste del país vecino. La víctima fue identificada por las autoridades locales como Maria Catarina Souza Carvalho.

Según los reportes de la prensa brasileña, la joven se encontraba en su dormitorio preparándose el cabello con el artefacto eléctrico.

En ese momento, su madre se retiró hacia la cocina para servirse un vaso de agua cuando fue sorprendida por los gritos de auxilio de su hija.

Al regresar de inmediato a la habitación, halló a la menor tendida en el piso, inconsciente y sosteniendo el aparato, a través del cual continuaba recibiendo el choque eléctrico.

Intentos de auxilio y confirmación médica

La mujer logró cortar el suministro eléctrico desenchufando el dispositivo de la red y comenzó a practicarle maniobras de reanimación a la adolescente.

Posteriormente, procedió a trasladarla de urgencia al hospital municipal de la zona.

Sin embargo, el personal de guardia constató que la paciente ingresó al establecimiento sanitario sin signos vitales y las tareas de resucitación resultaron infructuosas.

La Policía Civil de la región emitió un comunicado donde se detalló que el fallecimiento quedó asentado bajo la carátula de muerte accidental.

Los restos de Maria Catarina Souza Carvalho fueron despedidos y sepultados por sus allegados el pasado jueves 15 de mayo durante las últimas horas de la tarde.

El dolor de la comunidad educativa

La víctima cursaba sus estudios secundarios en el Colegio Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado.

Al difundirse la noticia del deceso, las autoridades del establecimiento educativo publicaron un manifiesto institucional para expresar sus condolencias.

"En este momento de dolor y nostalgia, nos solidarizamos con sus familiares, amigos y con todos los que tuvieron el privilegio de compartir momentos de su trayectoria", expresaron desde la entidad escolar.

Asimismo, la dedicatoria concluyó: "María Catarina deja recuerdos que permanecerán vivos en la memoria de nuestra comunidad escolar. Que Dios consuele los corazones afligidos y les conceda fuerza, paz y esperanza para enfrentar esta pérdida irreparable. Nuestro más sincero sentimiento".