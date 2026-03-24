¡EXCLUSIVO! Agostina Páez habló con Crónica: "Siento que si voy a la cárcel me van a matar"

Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años imputada por injuria racial en Brasil, habló en exclusiva con Crónica TV en la antesala a la audiencia que determinará su responsabilidad penal por los incidentes registrados durante sus vacaciones en Brasil.

Antes de ingresar al Tribunal Penal N°37 de Río de Janeiro, la acusada manifestó: "Lo único que espero es poder volver pronto a la Argentina, extraño mucho a mi país".

La imputada se encuentra detenida con prisión domiciliaria desde que la Justicia brasileña la acusó formalmente de tres hechos de injuria racial. Las penas previstas para este delito oscilan entre los dos y los cinco años de prisión por cada hecho.

Páez aseguró a Crónica TV que su mayor preocupación es recibir una sentencia de prisión efectiva en una unidad penitenciaria extranjera. "Yo no voy a pisar una cárcel, si voy a la cárcel me mato, no sé lo que me puede pasar", advirtió y añadió: "Tengo mucho miedo de ir a la cárcel porque no sé cómo pueden tratarme allí siendo extranjera".

Además del proceso judicial al que se enfrenta, Páez denunció un hostigamiento que trasciende el ámbito de los tribunales. Según su relato, la exposición del caso derivó en amenazas: "Me preocupa mi integridad física porque recibo amenazas constantemente por redes sociales y en la calle", afirmó durante la entrevista.

"No puedo salir tranquila, mi vida cambió completamente desde que pasó esto", afirmó.

Además, cuestionó la interpretación de los hechos realizada por la fiscalía y los denunciantes: "Con lo que se ve en las cámaras de seguridad del lugar, se ve que no existió lo que ellos dicen, es todo para que encuadre una imagen de racista mía que no ha existido".

La acusación contra Páez se sostiene sobre el testimonio de los trabajadores del establecimiento donde ocurrieron los hechos. No obstante, la joven sostiene que existe una discrepancia entre el relato de los testigos y la evidencia: "Las dos denuncias que hay fueron realizadas por empleados del local, pero el video no muestra lo que ellos relatan".

En tanto, la imputada admitió que su comportamiento no fue el adecuado, aunque lo enmarcó en un arrebato pasajero. "No justifico mi reacción, fue pésima, pero fue eso", reconoció.

"Siempre quise pedir disculpas, más que nada por las personas que se han sentido ofendidas por lo que se vio", declaró antes de ingresar a la audiencia.

La abogada apeló a la imparcialidad del tribunal frente a la presión mediática que rodeó el caso en Río de Janeiro. "Espero que el juez pueda ver la verdad de lo que pasó y no se deje llevar por lo que dicen los medios", enfatizó Páez.

Por último, la argentina se mostró optimista respecto al trabajo de sus asesores legales y a la posibilidad de una resolución favorable que le permita salir de Brasil. "Confío en mi defensa y en que voy a poder volver a mi casa pronto", concluyó.



