Comienza el juicio contra la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Este martes comienza en Brasil el juicio oral contra Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de protagonizar un episodio de racismo en un bar de Río de Janeiro. El proceso judicial se llevará adelante en el Tribunal Penal N°37, a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, donde la fiscalía y la querella presentarán sus conclusiones sobre el hecho.

La joven, oriunda de la provincia de Santiago del Estero, se encuentra actualmente bajo el régimen de prisión domiciliaria en territorio brasileño. La Justicia de ese país la imputó por tres hechos de injuria racial, una figura legal que en la legislación local es severa: no permite la excarcelación y contempla una escala penal que llega hasta los 15 años de cárcel de cumplimiento efectivo.

El conflicto que terminó con la detención de la abogada argentina se desató durante sus vacaciones de verano, mientras compartía una salida con un grupo de amigas. Según su versión, todo habría comenzado por una discusión con el personal del establecimiento nocturno debido a una presunta cuenta mal liquidada.

Sin embargo, lo que empezó como una queja por una consumición derivó en un ataque discriminatorio. Páez admitió que se retiró del lugar a los gritos tras el cruce con los mozos, pero no contó con que sus gestos quedarían grabados en un video realizado por un testigo con su teléfono celular, material que no tardó en volverse viral en redes sociales.

Esa grabación se convirtió en la prueba fundamental. En las imágenes se observa con claridad el comportamiento de la joven, lo que motivó su inmediata aprehensión por parte de las autoridades policiales de Río de Janeiro, quienes aplicaron con rigor la ley de tolerancia cero ante actos de racismo.

Actualmente, su defensa está en manos de la letrada Carla Junqueira, quien busca atenuar la situación procesal de su clienta en un escenario judicial complejo. La estrategia inicial del caso cambió drásticamente, luego de que Páez decidiera romper el silencio a través de sus redes para intentar limpiar su imagen antes del inicio del debate.

A través de un video, la santiagueña reconoció la gravedad de lo sucedido y ensayó un pedido de perdón. "Fue una reacción muy grave", admitió frente a cámara, tratando de mostrar arrepentimiento ante la opinión pública y el tribunal que decidirá su futuro en las próximas semanas.

En ese mismo descargo, la abogada justificó su silencio previo apuntando contra sus anteriores asesores legales. "Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice", aseguró.

"Tengo miedo de que me hagan algo", alertó Páez en diálogo con Crónica

A horas del inicio del juicio en su contra, Páez dialogó este fin de semana con Crónica. "En este país que me odia, soy la enemiga pública, y no sé lo que me puede pasar si voy a la cárcel", manifestó.

"Reaccioné mal y estoy muy arrepentida", expresó Páez desde el departamento que alquila en las afueras de Río de Janeiro y agregó: "Las amenazas me llegan. Estoy muy sola y expuesta. Tengo miedo de que me hagan algo".