"Fui sexualizada y ridiculizada": por el Día de la Mujer, el fuerte descargo de la abogada argentina detenida en Brasil

La abogada santiagueña Agostina Páez, detenida en Brasil, publicó un descargo en el marco del Día Internacional de la Mujer en el que aseguró haber sido "sexualizada y ridiculizada" tanto por la Justicia local como en las redes sociales.

La letrada, de 29 años, no puede abandonar el país luego de protagonizar un episodio ocurrido en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro, donde fue filmada realizando gestos considerados racistas hacia un mozo del establecimiento.

A raíz de la denuncia por injuria racial, la Justicia brasileña le retuvo el pasaporte y le impuso una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos mientras avanza el proceso judicial.

En las últimas semanas, el tribunal rechazó un pedido de hábeas corpus presentado por su defensa y dispuso que el caso avance hacia un juicio oral. De ser hallada culpable, Páez podría enfrentar una pena de entre uno y cinco años de prisión, además de continuar sin autorización para regresar a Argentina.

La abogada Carla Junqueira, encargada de la defensa, solicitó la intervención de la Cancillería Argentina para que el organismo colabore en la gestión del caso y facilite el regreso de la joven al país.

El descargo en redes sociales

En ese contexto, Páez decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales, donde denunció haber sido víctima de violencia y señaló que su entorno cercano advierte que la joven atraviesa dificultades económicas durante su permanencia en Brasil.

"En estos meses conocí una cara muy dura del mundo. Viví y sigo viviendo situaciones profundamente violentas. Desde el segundo UNO de todo lo que pasó, sufrí violencia", escribió en su cuenta de Instagram.

El descargo de la abogada santiagueña.

La abogada también cuestionó el tratamiento mediático del caso y aseguró que gran parte de la historia no se conoce públicamente. "Muchos hablan, pero apenas conocen el 1% de la historia. Sin embargo, mi cara y mi nombre se mostraron una y otra vez por el mundo, mientras nunca se vio de la misma forma a quienes me trataron mal, me sexualizaron y se burlaron de mí", expresó.

En su publicación, además, criticó el accionar de las autoridades durante el proceso judicial. "También viví/vivo violencia en el proceso judicial: que quienes deberían actuar con imparcialidad ni siquiera tengan en cuenta el contexto de violencia que sufrí como mujer extranjera, que ignoren pruebas y que todo se limite a lo que unos cuantos cuentan. La policía A LOS 4 DÍAS lanzó una campaña antirracismo, sin tener contexto, ni estar condenada, llevándose de unos segundos de video. Y no, no soy racista", sostuvo.

Pese a la situación, la abogada remarcó que intenta mantenerse fuerte. "Pero también aprendí algo: la fuerza de una mujer. Porque, a pesar de que intentan quebrarme, humillarme, atacarme y silenciarme, sigo aquí. Hay días en los que siento que no puedo más, que no aguanto más, que me quiero morir. Pero junto fuerzas y decido seguir de pie, afrontar lo que me toca. Hay muchas batallas que atravesamos en silencio", afirmó.

Finalmente, concluyó su mensaje con una reflexión sobre la fecha conmemorativa: "Confío en Dios, que es testigo y que pondrá las cosas en su lugar. El Día de la Mujer no se celebra, se conmemora porque nace de la lucha de mujeres que enfrentaron violencia, desigualdad y silencio".