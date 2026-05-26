Quién es el turista detenido en Brasil por mensajes racistas contra un nene de 7 años

Un hombre de 63 años fue detenido en Brasil, acusado por discriminación. Se trata de Eduardo Ignacio Murias, quien fue descubierto mientras fotografiaba a un niño de 7 años y enviaba mensajes por WhatsApp en donde decía que se podía llevar al chico de esclavo.

El episodio fue advertido por la madre del nene, que fue quien realizó la denuncia, después de advertir que el sujeto estaba fotografiando al menor. La mujer descubrió que el acusado estaba escribiendo sobre su hijo, de acuerdo a lo que reconstruyeron los medios locales, y el hombre le permitió desbloquear.

Quién es el nuevo acusado de racismo en Brasil

Eduardo Ignacio Murias es un arquitecto de 63 años oriundo de Santiago del Estero. De acuerdo a lo informado por la policía militar, el hombre estaba de vacaciones cuando ocurrió el episodio, dentro del tren turístico de Maria Fumaça.

Los mensajes que mandó el sujeto fueron divulgados por la policía local, en donde expresó: "Es negrito, pero muy lindo gorda. Lo puedo llevar de esclavo".

Eduardo Murias al quedar detenido.

"Estoy pensando en llevar un esclavo. Hay muchos aquí. Puedo llevar una esclava para que cuide a tus nietas", dijo el turista argentino en otro de sus mensajes.

El arquitecto quedó detenido en una comisaría, acusado de "injuria racista". El Código Penal Brasileño contempla en su artículo 140 este tipo de delitos.

La injuria es considerado un delito imprescriptible y excarcelable, con penas que van de 2 a 5 años.