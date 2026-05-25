"Lo puedo llevar de esclavo": detienen a un argentino en Brasil acusado de racismo contra un nene

Otra vez un caso de racismo en Brasil tiene como protagonista a un ciudadano argentino que fue detenido. Se trata de un turista de 63 años que está acusado de filmar y fotografiar a un niño de 7 años en un tren, al que calificó de "esclavo" en una conversación de WhatsApp.

El hecho denunciado ocurrió el domingo en el tren turístico Maria Fumaça, de Minas Gerais, donde el hombre fue arrestado por efectivos de la Policía Militar brasileña luego de que la madre del chico descubriera los mensajes racistas en el celular del sospechoso.

Según informó el diario O Globo, el menor se encontraba junto a su madre, su tía, su abuela, un primo y otro familiar, con quienes abordó el ferrocarril, para festejar el cumpleaños de su progenitora. En ese momento, un pasajero advirtió a la mujer por las actitudes del turista argentino, quien de inmediato rechazó las acusaciones y se negó a entregar su teléfono.

Finalmente la madre logró acceder al contenido y encontró las conversaciones en las que el hombre compartía imágenes del niño acompañadas por comentarios discriminatorios vinculados al color de piel.

"Estoy pensando en llevar un esclavo, hay muchos aquí"; "Puedo llevar una esclava para que cuide a tus nietas"; "Es negrito, pero muy lindito, gorda"; y "Lo puedo llevar de esclavo", fueron algunas de las frases que se observan en el diálogo y que se divulgaron en las últimas horas en redes sociales.

El hombre fue trasladado a la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei, donde quedó detenido. Por el momento, el consulado argentino no emitió declaraciones públicas sobre la situación del turista, quien continuará a disposición de la Justicia brasileña mientras se analizan las pruebas secuestradas en su celular.

Antecedentes

Se trata del tercer caso en lo que va del año que tiene a un argentino acusado de racismo en Brasil. El más conocido fue el de la abogada Agostina Páez que debió estar tres meses en Río de Janeiro por un episodio ocurrido en enero con un grupo de mozos por el que la Justicia la imputó por injuria racial. Luego, otro hombre insultó a la repositora de un supermercado y también fue arrestado.