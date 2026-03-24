Agostina Páez vuelve a Argentina tras dos meses detenida en Brasil: tendrá que cumplir tareas comunitarias

Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Río de Janeiro podrá regresar al país luego de estar más de dos meses detenida en Brasil.

La joven de 29 años, oriunda de Santiago del Estero, fue llevada a juicio por tres hechos de injuria racial, una figura legal que en la legislación local es severa: no permite la excarcelación y contempla una escala penal que llega hasta los 15 años de cárcel de cumplimiento efectivo.

Gracias al cambio de estrategia elegida por su nueva abogada defensora, Páez podrá volver con su familia, mientras permanece ligada a la causa.



Al salir de la audiencia,manifestó su alivio, aunque reconoció que la situación aún la afecta. "Me siento aliviada, pero mientras esté en la Argentina no voy a estar en paz", expresó ante los medios presentes.

Durante la audiencia de este martes, se presentó ante el Tribunal Penal N°37, donde se resolvió que podrá regresar al país y cumplir tareas comunitarias.

Previamente, la turista argentina había pedido disculpas en un video publicado en sus redes sociales antes de ser juzgada. Además, expresó su temor ante posibles represalias de la sociedad brasileña.

La letrada defensora Carla Junqueira sostuvo: en declaraciones televisivas: "Tenemos que hacer trámites, la fiscalía no se opuso y el juez tiene que definir la caución. Es una cuestión unos tres días".

Según explicó, luego de que la parte acusatoria, fiscalía y la querella expusieron sus versiones ante el magistrado Guilherme Schilling Pollo Duarte, éste dejó una pena de "al menos dos años con cumplimiento efectivo en Argentina, además, la fiscal comprendió, con el pedido de disculpas, que Agostina entendió lo que significa para Brasil el racismo".

La estrategia de la letrada logró que la fiscalía reevaluara la acusación inicial. De los tres delitos que se le imputaban, la causa se redujo a uno solo con una pena mínima de dos años.

A diferencia del sistema judicial argentino, donde el juicio oral es una etapa posterior, en Brasil gran parte del proceso se concentra en una sola audiencia.

Los jueces pueden resolver en el momento si absuelven, condenan o deciden que el expediente pase a otra instancia para un debate más profundo.