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Martes, 24 de marzo de 2026

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PREOCUPACIÓN

La abogada de la argentina acusada de racismo en Brasil, el día del inicio del juicio: "Veo la posibilidad de una condena"

La letrada Carla Junqueira, quien defiende a Agostina Páez, descartó en diálogo con Crónica HD la pena máxima de 15 años de cárcel para su defendida.

Juan Bernardo Domínguez
Juan Bernardo Domínguez

En el día del inicio del juicio, la abogada de Agostina Páez (29), la argentina acusada de racismo en Brasil descartó este martes la pena máxima de 15 años de cárcel, se esperanzó en que la Justicia aplique una "condena baja" para que pueda regresar el país con el fin de cumplirla, al tiempo que dijo que la joven "tiene mucho miedo y está muy ansiosa".

"Yo veo la posibilidad de una condena, así tan larga, remota; no veo posibilidad jurídica de que el juez pueda aplicar pena máxima para tres delitos en concurso material, que sería el caso de los 15 años", dijo en diálogo con Crónica HD la letrada Carla Junqueira, quien representó a la actriz Thelma Fardin en la causa por abuso contra Juan Darthés.

La abogada, no obstante, reconoció que esta situación, "en Brasil, no puede quedar impune, según la legislación". 

Junqueira agregó: "Es mejor una condena baja, que se resuelva en Argentina y que ella vuelva para cumplir la pena o seguir cumpliendo el proceso"

La abogada, que mantuvo el contacto con el canal por vía telefónica desde Brasil, se refirió por último al estado anímico de la joven de 29 años, quien es oriunda de la provincia de Santiago del Estero, y a la contención que recibe su defendida.

"Tiene mucho miedo y está muy ansiosa. Vinieron su papá y el abogado de la familia de Santiago del Estero, Sebastián Robles; además estoy yo", manifestó por último.

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