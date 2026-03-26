La Corte confirmó la perpetua para Vinader por el femicidio de Araceli Ramos y la desaparición de Aída Amoroso

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la prisión perpetua para el exsuboficial de la Prefectura Naval Argentina Walter Vinader, condenado por el femicidio de Araceli Ramos, de 19 años, y la desaparición de Aída Amoroso, de 81, en la localidad bonaerense de Caseros.

El máximo tribunal rechazó el planteo de la defensa del autor asesino, que alegaba una "confabulación" en su contra y pedía anular la condena.

El argumento ya había sido desestimado por la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense y por la Suprema Corte provincial. En todas las instancias, los jueces consideraron que la sentencia estaba debidamente fundada.

Vinader fue condenado en 2016 por el TOC 4 de San Martín por el crimen de Ramos, y la desaparición de Amoroso. Para la fiscalía, actuó por venganza contra su exmujer y los policías que lo detuvieron en una causa por extorsión en Suipacha.

El femicidio de Araceli Ramos



Según determinó la Justicia, en 2013, Vinader se instaló en la vivienda de Aída Amoroso en Caseros, haciéndose pasar por amigo de su hijo. La anciana nunca más fue vista.

Desde esa casa usurpada citó a Araceli Ramos con una falsa promesa de entrevista laboral. La retuvo, la obligó a grabar un video y luego la golpeó en la cabeza y la estranguló. El cuerpo apareció 12 días después en un descampado.

La evidencia fue determinante: 25 llamados telefónicos con la víctima antes del crimen y una foto de ella en la computadora del condenado.