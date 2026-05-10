Muerte de Rocío Alvarito: el testimonio que hunde a su novio, único imputado en el caso

Un agente de la Secretaría de Seguridad de La Plata declaró ante la Fiscalía que Rocío Alvarito todavía respiraba cuando llegaron al departamento de calle 47 y Diagonal 76 - y que su novio, Marcos García, quería irse a trabajar.

El testimonio, incorporado al expediente por el posible femicidio, describe a García como "alterado", con "sangre en la ropa" y buscando las llaves para salir mientras la joven "respiraba con dificultad" en el segundo piso del edificio.

Además, el agente declaró que el imputado "estaba buscando el celular de Rocío", una conducta que quedó bajo análisis de los investigadores.

La Fiscalía considera que esta declaración puede ser determinante para reconstruir la secuencia de los hechos y reforzar la hipótesis de femicidio que se investiga desde el inicio del caso.

Un nuevo testimonio complica al imputado.

García está imputado como único sospechoso por la muerte de la joven platense y cumple prisión preventiva desde que la causa quedó abierta.

La investigación

Los peritajes sobre videos y otros elementos recolectados continúan en paralelo.

La próxima instancia judicial definirá si el nuevo testimonio del agente de seguridad alcanza para agravar formalmente la situación procesal del acusado.

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