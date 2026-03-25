DIVISA
El dólar hoy subió y el blue operó en retroceso
Al cierre de la jornada cambiaria, el dólar hoy registró los siguientes valores. Conocé el detalle de las cotizaciones del mercado oficial, el blue y los tipos de cambio financieros.
Este viernes el dólar oficial se mantuvo sin cambios, siguiendo la pauta de devaluación mensual programada.
En paralelo, la brecha entre el Blue y el Oficial se sitúa en un estrecho 0,7%, mientras que el Contado Con Liquidación (CCL) -utilizado por empresas- sigue siendo el más costoso del mercado.
Por su parte, el dólar Tarjeta tiene la cotización más alta debido a la carga impositiva vigente.
Balance de las pizarras cambiarias
|Tipo de Dólar
|Compra
|Venta
|Variación Diaria
|Dólar Oficial (BNA)
|$1.365
|$1.405
|0,00%
|Dólar Blue
|$1.395
|$1.415
|-0,35%
|Dólar MEP
|$1.401
|$1.401,90
|+0,12%
|Dólar CCL
|$1.455
|$1.457,70
|+0,25%
|Dólar Tarjeta
|-
|$2.248
|0,00%
Una vez más el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no realizó intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que la jornada pasada tampoco lo hizo. Esto ocurre desde el levantamiento del cepo y mientras el billete opere entre las bandas impuestas por el gobierno de Javier Milei.