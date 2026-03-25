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Viernes, 27 de marzo de 2026

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El dólar hoy subió y el blue operó en retroceso

Al cierre de la jornada cambiaria, el dólar hoy registró los siguientes valores. Conocé el detalle de las cotizaciones del mercado oficial, el blue y los tipos de cambio financieros.

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Este viernes el dólar oficial se mantuvo sin cambios, siguiendo la pauta de devaluación mensual programada.

En paralelo, la brecha entre el Blue y el Oficial se sitúa en un estrecho 0,7%, mientras que el Contado Con Liquidación (CCL) -utilizado por empresas- sigue siendo el más costoso del mercado. 

Por su parte, el dólar Tarjeta tiene la cotización más alta debido a la carga impositiva vigente.

Balance de las pizarras cambiarias

Tipo de DólarCompraVentaVariación Diaria
Dólar Oficial (BNA)$1.365$1.4050,00%
Dólar Blue$1.395$1.415-0,35%
Dólar MEP$1.401$1.401,90+0,12%
Dólar CCL$1.455$1.457,70+0,25%
Dólar Tarjeta-$2.2480,00%

Una vez más el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no realizó intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que la jornada pasada tampoco lo hizo. Esto ocurre desde el levantamiento del cepo y mientras el billete opere entre las bandas impuestas por el gobierno de Javier Milei.

Conocé todos los detalles sobre el dólar hoy

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