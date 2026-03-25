El dólar hoy subió y el blue operó en retroceso

Este viernes el dólar oficial se mantuvo sin cambios, siguiendo la pauta de devaluación mensual programada.

En paralelo, la brecha entre el Blue y el Oficial se sitúa en un estrecho 0,7%, mientras que el Contado Con Liquidación (CCL) -utilizado por empresas- sigue siendo el más costoso del mercado.

Por su parte, el dólar Tarjeta tiene la cotización más alta debido a la carga impositiva vigente.

Balance de las pizarras cambiarias

Tipo de Dólar Compra Venta Variación Diaria Dólar Oficial (BNA) $1.365 $1.405 0,00% Dólar Blue $1.395 $1.415 -0,35% Dólar MEP $1.401 $1.401,90 +0,12% Dólar CCL $1.455 $1.457,70 +0,25% Dólar Tarjeta - $2.248 0,00%

Una vez más el Banco Central de la República Argentina (BCRA) no realizó intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), mientras que la jornada pasada tampoco lo hizo. Esto ocurre desde el levantamiento del cepo y mientras el billete opere entre las bandas impuestas por el gobierno de Javier Milei.