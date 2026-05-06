El vice de Luis Caputo aseguró una "avalancha de dólares"

En el marco del evento "Inside Argentina", organizado por la calificadora Moody's en el hotel Four Seasons, el secretario de Política Económica y "número dos" del ministro Luis Caputo, José Luis Daza, trazó un panorama optimista sobre el futuro de las divisas en el país.

El funcionario aseguró que la Argentina se encamina hacia una "avalancha de dólares" impulsada por inversiones estructurales y ratificó que el equipo económico no cederá a la tentación de aplicar medidas expansivas de cara al calendario electoral.

Vamos a tener una avalancha de dólares", aseguró Daza

Uno de los puntos centrales de su exposición fue el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según detalló Daza, existen actualmente 36 proyectos presentados por un total de USD 97.401 millones, con un potencial exportador estimado en más de USD 40.000 millones.

Daza fue tajante al diferenciar la gestión actual de la administración de Mauricio Macri y de los gobiernos que recurrieron al gasto público para traccionar votos. "La pregunta que me hacen siempre es qué vamos a hacer para reactivar la economía y ganar la elección. Hay una cosa que no vamos a hacer: no vamos a estimular la economía artificialmente con gasto fiscal", enfatizó.

En ese sentido, marcó una distinción técnica con el periodo 2015-2019: "Esto es lo opuesto a Macri: ellos primero tuvieron déficit fiscal y emitieron mucha deuda. Acá se hizo primero el superávit y se postergó la emisión".

Bajo esta premisa, confirmó que el programa financiero de 2026 ya está cerrado y que ya se encuentran trabajando en el diseño de 2027.

Reservas y ancla inflacionaria

El funcionario destacó la performance del Banco Central, que acumula compras por más de USD 7.000 millones en lo que va del año, y proyectó un escenario optimista donde las reservas podrían alcanzar los USD 17.000 millones.

José Luis Daza junto a Luis "Toto" Caputo.

Respecto a la inflación, defendió la política monetaria actual: aseguró que la baja de tasas es consistente con la desaceleración de precios. Además, explicó que mantener tasas altas puede ser inflacionario si alimenta el stock de deuda del BCRA, una dinámica que, según sus palabras, "ya terminó".

En tanto, resaltó como un hecho "extraordinario" que los depósitos en dólares se mantuvieran en niveles récord el año pasado pese a la incertidumbre política.

Durante un intercambio con Jaime Reusche, analista de Moody's, Daza insistió en que el principal factor de inestabilidad histórica de la Argentina -el déficit fiscal- ha sido eliminado.

Para el secretario, la reducción de la volatilidad macroeconómica se inclina inevitablemente en una caída del riesgo país y una eventual mejora en la calificación crediticia.

"La Argentina ya cambió y cambió para siempre. La población validó el compromiso de cerrar el déficit y los argentinos comprendieron que no hay vuelta atrás", concluyó.