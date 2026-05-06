Las prepagas aumentaron 417% desde que asumió Milei y ya 10 millones de argentinos dependen de la salud pública

Las prepagas acumulan un incremento del 417% desde que asumió la presidencia Javier Milei, mientras que 742.000 personas se quedaron sin cobertura médica en el mismo lapso y pasaron a depender del sistema sanitario público, demandado así ya por más de 10 millones de personas.

Los datos surgen de un relevamiento del Instituto Argentina Grande (IAG), efectuado en base al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y exponen la caída en la cobertura médica privada en el país ante un contexto de reducción del empleo y pérdida del poder adquisitivo.

Todas las noticias de la pantalla de Crónica, EN VIVO





La población con obra social, prepaga, mutual o algún servicio de emergencia se encontraba en 67,5% en el segundo trimestre de 2023, mientras que en el segundo trimestre de 2025 se encontró 2,1 puntos porcentuales por debajo, en 65,4%.

Gentileza Instituto Argentino Grande (IAG).

"Las prepagas aumentaron un 417% frente a una inflación de 293% en el mismo período", se detalló en un informe sobre el relevamiento, consignado por la agencia Noticias Argentinas (NA).

El sondeo dejó en evidencia que, con la caída en el nivel de cobertura privada de salud en Argentina durante los últimos dos años, la cantidad de personas que dependen exclusivamente del sistema público superó las 10 millones.

En el reporte se puntualizó que "la población que sólo posee cobertura médica a través del sistema de salud pública pasó de 9.551.000 personas a 10.293.000, engrosándose en 742.000 personas".

Se precisó además que esta situación se da "en un contexto en el que se perdieron 206 mil empleos registrados, desde noviembre de 2023", por lo que "no sorprende que menos personas" cuenten prepaga.

En este marco, se sostuvo que "el Gobierno de Javier Milei, que tenía como objetivo ‘achicar' el Estado para que creciera el sector privado, paradójicamente después de dos años deja cada vez más personas dependiendo únicamente de la salud pública".

El crecimiento de la dependencia del sistema sanitario público también ocurre en un escenario de dificultad por el financiamiento a hospitales estatales.

En ese contexto, los hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reclamaron por la aplicación de la ley de Financiamiento, al tiempo que advirtieron que, sin fondos, no podrán garantizar la continuidad de la atención.