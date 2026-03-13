De la carne al huevo: cómo cambió el consumo por la pérdida de poder adquisitivo

El alto precio de la carne vacuna, uno de los productos más tradicionales de la dieta argentina, acorrala a los consumidores. Sumado a la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de los habitantes del país, hace que el típico manjar escasee en el plato cotidiano de las mesas familiares. Y se tengan que buscar alternativas a esa necesaria proteína animal, como huevos, pollo y cerdo.

Así surge de un recorrido que realizó cronica.com.ar este viernes por comercios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), además del diálogo que mantuvo este medio con dueños de carnicerías y locales de venta de productos de granja.Por su parte, Jésica Bruzzone, dueña de un comercio mayorista de productos de granja ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto, dijo que nota "una caída del consumo a nivel general", pero especificó que "en lo que es huevo es lo que menos impacta", porque el consumidor "se vuelca" a ese producto por "el constante aumento de la precio de la carne vacuna".

"Ver a gente por la calle con maples de huevo no es más que un reflejo económico-social. Hoy con un maple de huevo, que en promociones mayoristas arranca en los $3.500; come toda una familia", sostuvo Bruzzone. Y agregó: "La mayoría de la gente, en vez de comprar proteína de músculo vacuno, come huevo".

A su turno, reconoció esa forzada tendencia de consumo Emmanuel Lapetina, presidente de un frigorífico y dueño de una carnicería situada en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA), en la localidad de Tapiales, en el Conurbano.

"Es un fenómeno que se está dando, sí, en medio de la caída generalizada del consumo. El huevo, como proteína animal, es la más barata", manifestó.

Lapetina agregó: "Pero el consumidor que no llega a la carne de vaca, que está cara y los cortes por kilo en el mostrador se encuentran entre los $18.000 y $25.000, está comprando pollo y cerdo. El kilo de cerdo está entre $7.000 y $9.000, y el pollo fresco se encuentra entre $4.000 y $4.500". Aclaró que eran valores generales ya que él puede vender "un poco más barato" porque cuenta con "gran volumen" por el frigorífico que preside.

Recorrida en comercios

Cronica.com.ar, mediante la recorrida en comercios, constató los precios detallados por Lapetina. Incluso en algunos locales detectó valores apenas por encima. Por ejemplo, en una carnicería del barrio porteño de Villa Crespo, el precio más alto por kilo de carne vacuna que observó fue el del lomo, que se vendía a $26.000. Entre los valores más bajos de ese tipo de cortes estaba el del roast beef, que se lo expendía a $17.000. En tanto, había un precio promocional para el asado: $15.000. El pollo entero se ofrecía a $4.500 y el pechito de cerdo, a $9.200.

El kilo de pollo entero se vendía a $4.500 este viernes en una carnicería del barrio porteño de Villa Crespo.

Lapetina manifestó que el precio promedio de la carne vacuna "es caro en relación al ingreso del público en general". Y ejemplificó: "Un matambre puede llegar a pesar dos kilos, para lo cual hay que gastar $50.00; en una comida, solo de carne se tiene que gastar eso. Y el trabajador, en la zona de referencia de acá, del Mercado Central, gana entre $70.000 y $80.000 por día. Por eso, es muy difícil colocar los cortes de carne. No hay plata en la calle".

Los precios de los huevos y los beneficios del producto

En relación a los huevos, en un local de venta minorista del barrio porteño de Almagro expendían este viernes la docena a $4.000 y el maple, de 30 unidades, era comercializado a $6.500.

Bruzzone, al resaltar los beneficios de ese producto, dijo que sus clientes dicen que "es lo único que se puede comprar por el constante aumento de la carne", además de que "hay otra pata muy importante, que es la información que se pensó brindar a favor del huevo".

La comerciante recordó que, "antes, la gente se preguntaba cuántos huevos se podía comer por día". Y añadió: "Hoy en día, te comes seis huevos y es un cachetazo de proteínas, de minerales, de vitaminas, de selenio...".

Bruzzone precisó además que ese artículo alimenticio "es uno de los pocos que tiene colina, que es un nutriente recontra importante para el desarrollo del sistema nervioso central, para el cerebro", al tiempo que manifestó que es crucial para las embarazadas, porque "ayuda al desarrollo del sistema nervioso central del feto".

Y sumó: "Ahora hay informes científicos nuevos que dan cuenta de que la colina ayuda a desacelerar el Alzheimer, además de que protege la salud muscular y ocular del adulto mayor".

Por Juan Bernardo Domínguez/X: @juanbjd.